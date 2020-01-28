Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 14:03 — ИА Регнум. В Петербурге нет дорог в некоторых микрорайонах массовой жилой застройки. Об этом заявил 28 января губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

На мысль об этом Беглова навели жалобы на состояние инфраструктуры в районе Горелово. О поселке Шушары, чьи жители месяц выходили с пикетами к Смольному, губернатор вспомнил сам, указав, что новый глава комитета по строительству Петербурга получил особое поручение следить за Шушарами.

По словам Беглова, новый вице-губернатор Максим Соколов тоже «уже занимается» проверкой транспортной инфраструктуры и того, предусмотрены ли выезды в новые районы жилой застройки.

«Слушайте, дорог нет. Многоквартальные дороги, не пойми кому они принадлежат. Директор совхоза уехал, где-то загорает в жарких странах, кусок остался, принадлежит совхозу, там нужно делать дорогу — застройщик выкупил часть, другой выкупил еще часть. Кто дорогу будет делать? Мы даже не имеем права строить дорогу многоквартальную, потому что она у нас не находится. И иди ищи-свищи этого хозяина, которому сто лет уже не нужен этот кусочек, полоска земли, по которой проходит дорога. Надо доставать таких, оттуда вытаскивать, заниматься очень серьезно», — заключил Беглов.