Калуга, 28 января, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Дети из многодетных семей Хвастовичского района и посёлка Воротынск Калужской области посетили кулинарный мастер-класс шеф-повара из Нидерландов Джона Вандербоорена в рамках областной благотворительной акции «Ёлка добра». Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В рамках акции «Ёлка добра» юные калужанки посетили урок по кулинарии

Кулинар из Нидерландов живет и работает в Калуге. Дети побывали в кафе «Ван Гог» областного центра, где вместе с шеф-поваром Джоном Вандербоореном приготовили итальянский салат из томатов, испанскую запеканку из овощей со сливками и сыром, а также песочный торт.

«Такие акции необходимы, — считает калужский министр Олег Калугин. — Новый год — это время надежд, время мечты для детей, и мы должны сделать все возможное, чтобы эти мечты стали реальностью». Юным кулинарам подарили сладости, книги и наборы для приготовления выпечки в домашних условиях.