Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 13:41 — ИА Регнум. 28 января в кинотеатре объединенной сети «Формула Кино Галерея» в Санкт-Петербурге состоится показ и обсуждением фильма «Миллион мелких осколков».Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Марат Шабаев («Кинопоиск», «Киноафиша», RussoRosso). В прокат фильм выпускает компания Russian World Vision 30 января.

INSIDEPROMOTION «Миллион мелких осколков»

Как сообщают организаторы показа, новый фильм режиссёра Сэм Тейлор-Джонсон «Миллион мелких осколков» — это совместная работа с ее мужем Аароном Тейлором-Джонсоном, который вместе со своей женой и автором одноименного романа Джеймсом Фреем стал соавтором сценария к фильму, а также исполнил главную роль. Главный герой, которого играет Аарон Тейлор-Джонсон, направлен в реабилитационный центр. В процессе терапии он сближается с другими пациентами — харизматичным боссом мафии и молодой девушкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться. В фильме также снялись Билли Боб Торнтон, Чарли Ханнэм, Джованни Рибизи, Одесса Янг, Джульетт Льюис и др.

Ссылка на билеты: https://kinoteatr.ru/film/million-melkih-oskolkov/sankt-peterburg/