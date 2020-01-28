Перемышль, Калужская область, 28 января, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой Перемышльского района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя экскурсионного автобуса, по вине которого пострадали пассажиры. Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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По версии следствия, 25 января на 11-м километре трассы Калуга — Орел на территории Перемышльского района водитель автобуса MAN, направлявшийся с паломниками из Козельска в Московскую область, превысил установленную скорость. Автобус съехал в кювет и опрокинулся набок. В результате два пассажира автобуса были госпитализированы. В салоне автобуса находились более 30 человек.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на два года.