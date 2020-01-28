Краснодар, 28 января, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Реставрация памятника «Воинам-освободителям» — один из основных военно-патриотических мемориалов Краснодара — будет завершена в конце апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 27 января.

Пресс-служба администрации Краснодара Работы по реставрации памятника

Работы подрядчик, имеющий лицензию Минкультуры РФ, начал 9 января. Мемориал является объектом культурного наследия, поэтому проект согласован с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. В рамках реставрации будет приведен в порядок сам памятник, а также две стелы. Специалисты проведут работы по усилению основания, заделают трещины и заново покрасят. Также будет усилено основание всего монумента, выровнена поверхность, появятся новые гранитные плиты, а также подсветка.

«Этот монумент — особый. Его создали и открыли 55 лет назад, также к большому юбилею — 20-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За последние два десятилетия масштабного капитального ремонта здесь не было, только текущий, поэтому накопился серьёзный объем работ. И, конечно, очень важно, чтобы все их выполнили с отличным качеством и чётко в срок», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов, осмотревший 28 января площадку работ.

Отметим, что в настоящее время в Краснодаре ведётся ремонт ещё пяти военных памятников — мемориального комплекса кубанцам, погибшим в борьбе за Родину («Вечный огонь»); «Защитникам кубанского неба в годы Великой Отечественной войны»; «Героям битвы за Кубань в Великой Отечественной войне»; «Погибшим воинам»; мемориал «Жертвам фашизма». Всего в Краснодаре приведут в порядок 34 памятника военной истории.