Мехико, 28 января, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В сети обнародован снимок экстремально заниженного Volkswagen Beetle с «эффектом ржавчины». Фото размещено на страничке мексиканского блогера-миллионника @jucaviapri в Instagram.

Фото блогера @jucaviapri из Instagram Volkswagen Beetle с “эффектом ржавчины”

Модель выделяется необычным экстерьером. Корпус машины блогера тюнеры покрыли искусственной ржавчиной в стилистике rat-look.

Необычный автомобиль помимо экстремально заниженной подвески имеет огромный спойлер и диффузор. Но особенно эффектно смотрятся задние колёса с отрицательным углом развала. Всё это делает рестайлинговый Beetle весьма низким и широким. А специально «состаренный» кузов добавляет машине специфический колорит.

По этому авто художник Кызыл Салим создал рендер, отличить который от фотографии очень сложно.

Ранее специалисты из американского тюнинг-ателье Arkonik создали пляжный багги Reef D90. Он изготовлен на основе Land Rover Defender по специальному заказу клиента из штата Флориды. Модель может передвигаться даже по глубокому песку.

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