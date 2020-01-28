* ИГ — запрещённая в России организация

Бишкек, 29 января, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Идея возвращения из Сирии и Ирака бывших граждан стран Центральной Азии, примкнувших к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оправдывается гуманистическими соображениями. Однако дело далеко не исчерпывается представлением об «обманутых несчастных жертвах», которые сами не ведали, что творят, а то и вообще якобы «ничего такого» не творили. Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что ситуация значительно сложнее: она одновременно и неоднозначная, и тупиковая. О причинах и особенностях создавшегося положения Серенко рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUMЕвгении Ким.

YouTube Новобранцы в тренировочном лагере ИГИЛ (Организация, деятельность которой запрещена в РФ)

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой особую субкультуру, которая меняет сознание людей настолько, что впору говорить не о психотравме, а скорее о мутации, полагает эксперт. При этом опыт дерадикализации подобных людей отсутствует в принципе: как будут и могут вести себя люди, проникшиеся идеологией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы не знаем и у нас не было времени отследить.

Андрей Серенко Эти люди — мутанты. Они инфицированы. Я уверен, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это социальный вирус, имеющий биологические и цифровые корни, поражающие мозг человека. Этот вирус передается особым образом и может поразить даже детей.

Серенко уточняет: в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) детей подвергали мощнейшей психической обработке уже с трехлетнего возраста, пятилетки участвовали в убийствах, своими руками отрезая людям головы, и как сказалось на т.н. «львятах халифата» это воспитание максимальной жестокости — сейчас еще не известно. То же и с женами террористов: роль женщин в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень велика, до половины активистов этой организации — именно женщины, и именно в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несение джихада перестало быть мужским делом. В этой организации женщины выступают в роли убийц, вербовщиц, смертниц, снайперов, агитаторов, которые пропагандируют идеи терроризма.

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Андрей Серенко У меня тоже возникают вопросы, когда кто-то отбирает женщин, чтобы вернуть их на историческую родину. Нужно быть настолько уверенным в себе человеком или структурой, чтобы знать, что они точно «овечки халифата», а не «валькирии», которые при первой возможности начнут убивать «неверных».

Спору нет, заботиться об этих людях нужно — но и обычные граждане не должны стать жертвой их возможных рецидивов.

Полностью интервью читайте в статье Евгении Ким «"Люди — мутанты»: России и Туркестану угрожают жены и дети боевиков ИГИЛ*».

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ