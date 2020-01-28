Москва, 28 января, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В Китае есть силы, заинтересованные в ослаблении международных позиций и репутации Китая. Для достижения своих целей они могут воспользоваться паникой на фоне эпидемии коронавируса. Об этом заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США Китаец

«Это может использоваться как способ демонизации Китая в рамках схватки, которая сегодня идёт в мире», — заявил Хазин.

«В Китае есть проамериканские партии и есть антиамериканская партия. Между ними очень сложные отношения. Позиции Си Цзиньпина в Китае не так абсолютны, как кажется. Это вещь, свойственная обывателю, что если есть начальник, то он может всё. Но ни Трамп, ни Путин, ни Си «всё» не могут. Они очень ограничены, и политика — это искусство возможного», — указал он.