Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 12:25 — ИА Регнум. В Петербурге показали лучшее исполнение расходной части бюджета за 10 лет. Об этом заявил 28 января глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Достичь этого результата, в основном, удалось благодаря осенней корректировке бюджета. В целом в 2019 году город потратил почти 650 млрд рублей, или 97,4% от запланированной суммы.

«Это лучший показатель исполнения расходной части бюджета за последние 10 лет», — заявил Корабельников.

Традиционно с хорошим результатом завершили год администрации районов, девять из них исполнили бюджет на 100%, таких же успехов добились комитеты по культуре, по миграционным отношениям, комитет территориального развития. Комитеты по здравоохранению и по образованию показали 99,9% исполнения.

Расходы на реализацию региональных проектов исполнены на 99,4%, потрачено примерно 53,4 млрд рублей. По сравнению со средним показателем по стране — около 91% — это неплохой результат, считает Корабельников.

«Мы можем констатировать, что в Петербурге кассовое исполнение по национальным проектам находится на высоком уровне», — заявил он.

Более четверти всех средств петербургского бюджета было потрачено по госпрограмме «Развитие образования», следом идут «Развитие здравоохранения» и «Развитие транспортной системы».

Тем не менее, Корабельников недоволен, что множество комитетов тянут до последнего, подбивая «хвосты» в декабре.

«По-прежнему, основной объем средств осваивается в конце года», — заявил глава комфина. Так, около трети всех расходов пришлись на четвертый квартал 2019 года, более половины этой суммы — или 16% от годового бюджета, что составляет более 100 млрд рублей — потратили в декабре. Это мешает контролировать траты по целевому назначению.

Корабельников предупредил, что по контрактам, которые заключаются и оплачиваются в декабре, будут учинены дополнительные проверки. Но необходимо и принять действенные меры для исправления ситуации, считает он.

Чиновник добавил, что в 2019 году фактический дефицит петербургского бюджета составил 1,7% от доходов — 10,5 млрд рублей — что почти в пять раз меньше, чем Смольный планировал изначально.