Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 11:27 — ИА Регнум. По данным туристических властей Санкт-Петербурга, с 27 января аннулированы сведения о китайских туристах, запросивших российскую электронную визу для упрощенного въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это произошло в связи с эпидемией заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский турист в Петербурге

Как отмечают СМИ, запросы электронных виз гражданами КНР аннулированы вплоть до конца февраля. Это означает, исходя из турпотока последних месяцев, что в Петербург в упрощенном порядке не попадут не менее семи тысяч туристов из Китая.

Речь идет и об индивидуальных путешественниках, каких среди китайцев мало, и об организованных группах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года граждане КНР, как и представители еще 52 стран, могут получить бесплатную электронную визу для посещения Петербурга и Ленобласти по упрощенной схеме.\

Китайские туристы заняли первую строчку по численности среди иностранцев, посетивших Петербург в 2019 году — Северная столица приняла 1,3 млн китайцев.