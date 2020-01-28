Обнинск, Калужская область, 28 января, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Отремонтировать памятник-бюст В. И. Ленина в Обнинске Калужской области, который расположен рядом с Домом культуры Физико-энергетического института, предложил мэр города Владислав Шапша, сообщили 28 января корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Iobninsk.ru Бюст Ленина в Обнинске.

«По-разному сегодня относятся к Ленину, но, как бы то ни было, это — наша история. И этот памятник тоже надо привести в порядок, тем более что в этом году будет юбилей — 150 лет со дня рождения вождя Великой Октябрьской революции», — сказал Владислав Шапша.

В администрации города также шла речь о ремонте памятника — фрагмента врубки подводной лодки на улице Курчатова. Ранее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Обнинске был отремонтирован мемориал «Вечный огонь». Также в 2019 году с помощью предпринимателей был приведен в порядок постамент памятника самолету МиГ-29.