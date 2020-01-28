Тутаев, Ярославская область, 28 января, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Бывший тюремный замок в Тутаеве Ярославской области признан объектом культурного наследия местного значения. Приказ об этом издал региональный департамент охраны объектов культурного наследия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.com Тюремный замок в Тутаеве

Здание было построено в 1856 году и находится в левобережной части Тутаева — на улице Осипенко, 4. В советское время бывшая тюрьма стала жилым домом, который затем был расселен. Сейчас дом заброшен и разрушается.

Тюремные замки в XIX веке строились в уездных городах по типовым проектам. Однако большинство таких зданий в Ярославской области уже утрачены. Признание памятником бывшей тюрьмы, возможно, будет способствовать его сохранению.