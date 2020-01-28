Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В ходе кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, российские военные моряки получат уникальные батиметрические данные, проведут океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, уточнят местоположение южного магнитного полюса Земли. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВМФ.

Игорь Осочников, пресс-служба ВМФ России Судно ВМФ России «Адмирал Владимирский»

Напомним, сегодня, 28 января, исследовательские суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к берегам Антарктиды для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию открытия этого континента русскими моряками. Оба судна встали на рейд в заливе Максвэлла. Торжества в честь открытия Антарктиды состоятся на российскойантарктической станции «Беллинсгаузен».

По словам адмирала Евменова, в ходе экспедиции, которая продлится по июнь 2020 года, предусматривается выполнение в море Беллинсгаузена гидрографических работ, необходимых для переиздания российской навигационной морской карты от 1998 года. На всем этапе экспедиции производится маршрутный промер глубин с помощью эхолотов.

«Материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов. В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса», — сказал главком ВМФ России.

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

Среди других целей экспедиции — изучение и анализ гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за опасными погодными явлениями.

Кроме того, на пути из Кронштадта к станции «Беллинсгаузен» на судне «Адмирал Владимирский» проходят практику 14 курсантов штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского института ВУНЦ ВМФ по гидрографической специальности.