Ярославль, 28 января, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Ученики ярославского лицея № 86 примут участие в XVI Балтийском научно-инженерном конкурсе, который пройдет с 3 по 6 февраля этого года в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом лицее.

«Славнефть-ЯНОС» Анна Петренко и Иван Елистратов

Представлять город на этом соревновании будут учащиеся инженерных «ЯНОС-классов», которые созданы при поддержке ПАО «Славнефть-ЯНОС». Из трех подготовленных ярославскими школьниками проектов организаторы конкурса выбрали один: Анна Петренко и Иван Елистратов представят свою работу «Создание пилотного реактора для получения окисленных битумов». Разработка школьников позволяет быстро подбирать состав битумов, которые используются в строительстве и ремонте дорог.

«С помощью установки можно в короткие сроки подобрать оптимальный рецепт окисленных битумов, чтобы производить его уже в промышленных масштабах. Это дает экономический эффект, так как позволяет избежать ошибок при производстве битума», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM учитель проектной деятельности, технического черчения лицея № 86 Антон Петров.

Всего на конкурсе будут представлены более 500 работ из более чем 70 регионов России. Балтийский научно-инженерный конкурс является промежуточным этапом для отбора на всемирный конкурс научных и инженерных проектов «Intel ISEF». Но даже если ярославцы и не войдут в число победителей, само участие позволяет существенно расширить научно-технические горизонты школьников.

«В каждой секции происходит защита не одного десятка работ, то есть участники видят проекты друг друга, понимают, в каком направлении движется инженерная мысль. Это позволит школьникам выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития в будущем», — рассказал Антон Петров.

Кураторами проекта выступили специалисты ПАО «Славнефть-ЯНОС» во главе с начальником исследовательской лаборатории завода Дмитрием Борисановым. Проблематику выбирали исходя из актуальности и востребованности в нефтехимической отрасли. Представлению работ предшествовала экскурсия по территории предприятия, на которой школьники смогли увидеть производство, а также узнали историю строительства Ново-Ярославского НПЗ и планы развития ПАО «Славнефть-ЯНОС».

"Основная цель нашей совместной работы — подготовка будущих кадров для отрасли, восстановление лучших традиций российской инженерной школы, — говорит Дмитрий Борисанов. — К сожалению, существующие образовательные программы не совершенны. Вырастить хорошего специалиста можно, только объединив теорию и практику, чтобы увидеть воочию, с какой проблематикой придется столкнуться в работе. Именно этот подход мы реализуем в подготовке всех курируемых нами научных проектов. Ребята, подготовившие работы, в полной мере реализовали этот принцип. Желаем лицеистам-участникам конкурса уверенности в своих силах и успешного выступления!»

Ученики «ЯНОС-класса» поедут на конкурс второй раз. В 2019 году ярославцы заняли там третье место. Участие в российских и региональных форумах для школьников — одна из особенностей программы класса. Финансовую поддержку этой деятельности ежегодно оказывает предприятие. Так, в этом году ученики примут участие в Московской конференции индивидуальных проектов школьников «Учись строить будущее», Курчатовской и инженерной лабораториях, международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в Науку» и ряде других.