Ангарск, Иркутская область, 28 января, 2020, 10:26 — ИА Регнум. ЧП на железной дороге в Иркутской области. Как сообщает очевидец, разместивший видео в интернете, на станции Мегет близ Ангарска потерпел крушение грузовой поезд с углем. На опубликованных видеокадрах видно, что вагоны сильно повреждены.

Цитата из видео Первые кадры с места крушения грузового состава в Иркутской области

По данным источника Riafan.ru, в пострадавшем составе было 66 вагонов, из них сошло с рельсов 26. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте и сотрудники ВСЖД.

Напомним, 27 ноября 2019 года в Красноярском районе Астраханской области автобус столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде. В результате аварии пострадали семь человек, их госпитализировали.

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