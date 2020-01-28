Троицкое, Алтайский край, 28 января, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Жителям нескольких сёл Третьяковского района Алтайского края из-за сильных снегопадов не могут доставить продукты. А тех, что доставили, оказалось катастрофически мало. Как отмечает ГТРК «Алтай», после продолжительных снегопадов и метелей дорога к райцентру — 60-километровый участок — скрылась полностью.

Цитата с сайта «Змеиногорский вестник» Алтайский край во власти снежного плена

Снега намело выше человеческого роста. Сейчас нет возможности добраться до трёх сёл, расположенных недалеко от границы с Казахстаном. Это сёла Новоалейское, Боровлянка и Верх-Алейка.

Как пояснила жительница села Новоалейского Наталья Болдакова, местное население куда только ни звонило, просило, чтобы привезли хотя бы хлеба.

«На прошлой неделе, смотрю, идут два трактора, и следом за ними маленькая машинка, которая везёт нам продукты. В этой маленькой машинке нам привезли 70 булок хлеба на население из 400 человек!» — поделилась бедой женщина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтае не прекращаются почти месяц. В регионе введён режим повышенной готовности, десятки сёл оказались в снежном плену.