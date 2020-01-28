Ярославль, 28 января, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В 2019 году инфляция в Ярославской области составила 103,8%. Об этом сообщает официальный сайт Ярославльстата. В среднем в России инфляция за прошлый год составила 103%.

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Наибольший прирост цен сложился на платные услуги населению. Они подорожали за год на 5,4%. Значительно выросли цены на услуги городского пассажирского транспорта — на 13%. Образовательные услуги стали дороже на 28%, билеты в театры — на 21%, а в музеи — на 9%. Медицина и санаторное лечение подорожали на 7%. А вот бензин, согласно официальным данным Ярославльстата, подорожал лишь на 1%, дизтопливо — на 2%.

Продовольственные товары в среднем стали дороже лишь на 1,6%. При этом существенно подорожали рыба, сливочное масло, крупы, хлеб и макаронные изделия, а яйца, сахар, картофель, овощи и фрукты подешевели.