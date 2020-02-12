В Алтайском крае уже почти месяц не прекращаются снегопады. Это стало большой проблемой даже для городских жителей: техника не справляется с уборкой, возник дефицит продовольствия. Более 140 населенных пунктов в 12 районах, где проживает около 60 тысяч человек, оказались в снежном плену. В регионе действует штормовое предупреждение, в трёх районах введён режим ЧС. Власти назвали ситуацию «архисложной». [[[picture1]]] Читайте также: Алтай борется со снежным пленом

Владимир Ульянов Алтай замело снегом

09:41 28.01.2020 В алтайских сёлах и городах из-за снегопадов ситуация остается архисложной. С таким заявлением на совещании в Алтайском краевом законодательном собрании выступил спикер Александр Романенко. Читайте также: «Дорог нет»: ситуация со снегопадами на Алтае названа архисложной

09:42 28.01.2020 Судя по словам алтайского спикера Александра Романенко, проблемы из-за метелей возникли на только в Змеиногорске, но и в Чарышском, Кулундинском и многих других районах.

09:43 28.01.2020 «В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира — дорог нет. В двух селах — Утка и Саввушки— есть проблемы с водоснабжением», — поделился председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

09:43 28.01.2020 Решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 23 января 2020 года для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим «повышенной готовности».

09:44 28.01.2020 Коридоры в снежных заносах, которые пробила алтайская техника, снова заметает снегом за несколько часов. Спикер Александр Романенко не исключил, что такое будет продолжаться до марта-апреля, когда снег растает, или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить.

09:45 28.01.2020 В снежном плену на Алтае остаются десятки населённых пунктов. По состоянию на 28 января ограничения продолжают действовать на десяти участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях.

09:46 28.01.2020 Так доставляют продовольствие в заснеженные сёла Алтайского края. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю

09:46 28.01.2020 Алтайские спасатели известили об успешной операции по доставке в стационар пациента с инфарктом из населенного пункта Локотки Змеиногорского района. Читайте также: В Алтайском крае больного с инфарктом эвакуировали на санях

09:48 28.01.2020 Алтайские власти признали, что в связи с сильными снегопадами во многих населённых пунктах возникли проблемы не только с дорогами, но и с доставкой продуктов. Как пояснил на совещании в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) спикер Александр Романенко, нехватка продовольствия ощущается даже в самом Змеиногорске. Читайте также: На Алтае из-за снегопадов возник дефицит продовольствия

09:49 28.01.2020 «К сожалению, единственная дорога, которая на данный момент открыта, — Змеиногорск — Горняк. За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села», — заявил алтайский спикер Александр Романенко.

09:49 28.01.2020 Подготовка доставки продовольствия в алтайские сёла. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю.

09:51 28.01.2020 В Алтайском крае продолжаются отчаянные попытки борьбы со снежными заносами, которые в некоторых местах, по уверению председателя правового комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Андрея Осипова, слова которого цитирует официальный сайт АКЗС, поднимаются выше, чем трактор Т-150. Читайте также: Из-за снегопадов Алтаю проще добраться до Луны «пешком»

09:53 28.01.2020 Сотрудники уникального оптико-лазерного центра, что находится рядом с селом Саввушка Змеиногорского района Алтайского края, могут измерить расстояние до Луны, найти затерявшийся в космосе спутник, но не могут доехать до цивилизации, иронизирует канал «Неляпунов». И действительно, лунный лазерный дальномер, позволяющий определять расстояние до спутника Земли с высокой точностью, будет введён в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году. До этого времени телескоп Алтайского оптико-лазерного центра будет дооснащён аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны. Читайте также: В России создают лунный лазерный дальномер

09:56 28.01.2020 Ненастье ожидают и в соседней с Алтайским краемРеспублике Алтай. Спасатели предупреждают: «По данным Горно-Алтайского ЦГМС, 28 и 29 января в регионе ожидаются осадки в виде снега, метели, гололедица, порывы ветра до 25 м/с, по высокогорью — до 35 м/с».

09:57 28.01.2020 Для сотрудников федерального Алтайского оптико-лазерного центра и жителей окрестных сел засыпана снегом дорога до столицы края — города Барнаула. Трассу не могут почистить 6 дней! А сегодня замело, объездную дорогу, что шла через город Змеиногорск, Горняк и далее на Рубцовск и Барнаул. Цитата из канала «Неляпунов»

09:58 28.01.2020 Алтайские спасатели. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю.

10:00 28.01.2020 Штормовое предупреждение объявили в Республике Алтай. altai-republic.ru.

10:01 28.01.2020 «Получается, на значительной территории Алтайского края приблизительно 30 000 человек не имеют возможности получить медицинскую помощь, купить необходимые продукты питания, доехать до родственников и органов краевой власти», — пишет канал «Неляпунов» о ситуации, сложившейся в Змеиногорском районе Алтайского края.

10:03 28.01.2020 Напомним, снегопады в Алтайском крае почти не прекращаются больше месяца. Читайте также: В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

10:04 28.01.2020 Главный алтайский синоптик Александр Люцигер не считает уникальной ситуацию с большим количеством выпавшего снега в регионе. По его словам, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000 — 2001 и 2016 — 2017 годов. Между тем наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе и ряде других районов.

10:05 28.01.2020 «Приходится констатировать, что на сегодняшний день, как в целом по Алтайскому краю, так и по муниципалитетам (на примере крупных городов) у нас нет системы работы в условиях таких штормовых явлений. Один-два дня обильного выпадения осадков ставят в критическое коллапсовое состояние не только проезжие части, но и прилегающие и дворовые территории, пешеходные и тротуарные переходы. Каждый полагается на свои муниципальные предприятия, которые есть. При этом, общей мобилизации техники, людских и других ресурсов, на мой взгляд, не проводится», — отметил алтайский спикер Александр Романенко.

10:07 28.01.2020 Вот так выглядели улицы Змеиногорска в Алтайском крае. Цитата с сайта «Змеиногорский вестник»

10:08 28.01.2020 Глава алтайского поселения устал самостоятельно пробивать дорогу в снегу и уволился. Читайте также: «Путин не помог»: глава алтайского села собрался в отставку

10:19 28.01.2020 Жителям нескольких сёл Третьяковского района Алтайского края из-за сильных снегопадов не могут доставить продукты. А тех, что доставили, оказалось катастрофически мало. После продолжительных снегопадов и метелей дорога к райцентру — 60-километровый участок — скрылась полностью. Алтайский край во власти снежного плена. Цитата с сайта «Змеиногорский вестник». Читайте также: «Привезите хотя бы хлеба!»: уходящий под снег Алтай просит о помощи

10:47 28.01.2020 Журналисты «Змеиногорского вестника» выяснили, что сегодня, 28 января, из-за снегопадов оказалась разорванной последняя «ниточка», связывавшая алтайский город Змеиногорск с внешним миром. Читайте подробнее: На Алтае с нежном плену оставили целый город

10:50 28.01.2020 По данным начальника отдела по гидрометеообеспечению регионального гидрометцентра Людмилы Сырых, снегопады и метели в Алтайском крае могут продлиться ещё двое суток, а 30 января над регионом воцарится сибирский антициклон. На смену сильным ветрам и осадкам придут заморозки. В отдельных районах Алтайского края температура ночами будет опускаться до — 30 °C. Днем прогнозируют −13…−20 °C. Цитата ИА «Амител».

10:52 28.01.2020 Алтайский край. Змеиногорский район. Дорожники пробивают путь на Рубцовск, который свяжет отрезанные сильными снегопадами деревни с внешним миром. Цитата из видео газеты «Змеиногорский Вестник» в Instagram.

10:56 28.01.2020 Алтайские дорожники пробились к нескольким районам, начался подвоз товаров первой необходимости и продуктов. В настоящее время открыто движение для всех видов транспорта по трассам: — «Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби»; — «А-322 — Горняк — Староалейское»; — «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от с. Староалейское до Змеиногорска». По остальному маршруту в этих районах движение пока перекрыто. На 29 января пришёл прогноз об ухудшении и без того сложных погодных условий. Цитата из канала «lenina59».

10:56 28.01.2020 В Алтайском крае продолжают действовать ограничения на дорогах. Спасатели доставляют продукты и воду, оказывают помощь гражданам. 22.mchs.gov.ru.

11:12 28.01.2020 Терпящие бедствие из-за сильных снегопадов подписчики газеты «Змеиногорский вестник» возмущены словами дорожников, объявивших о бессмысленности расчистки дороги в метель. Снежный плен Алтайского края. Цитата из видео Подробности в материале: Жительница Алтая, оказавшаяся в снежном плену: «Хочу жить!»

11:14 28.01.2020 Как обстоят дела в Змеиногорске? Оптимизма — немного. Даже центральные улицы, по которым двигается общественный транспорт, качеством дороги не радуют. Цитата из Инстаграмм газеты «Змеиногорский вестник».

11:18 28.01.2020 Алтайский спикер Александр Романенко обратился к председателю комитета по экономической политике и предпринимательству Альберту Луневу с просьбой держать на контроле ситуацию с доставкой продуктов : «Даже в самом Змеиногорске на сегодняшний день уже ощущается нехватка продовольствия. К сожалению, единственная дорога, которая на данный момент открыта, — Змеиногорск — Горняк. За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села».

11:20 28.01.2020 Председатель правового комитета Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Осипов рассказал об обстановке со снежными заносами в Быстроистокском и Смоленском районах. «По состоянию на пятницу не полностью открытой оставалась только одна трасса: Приобское — Усть-Ануй — Ануйское, которая относится к перечню краевых трасс. Там сравнительно небольшой участок — 35 километров — забит выше, чем трактор Т-150. Эта техника не справляется, нужно работать с погрузчиком. Со стороны Ануйского участок пробит, то есть транспортное сообщение с селом восстановлено. В остальном в райцентрах очищены тротуары и дороги. Местами лучше, чем в Барнауле. Местные власти, дорожники работают в экстренном режиме. Есть вопросы по очистке отдельных улиц в селах. Но тракторами «Беларус», которые есть в этих селах, такие сугробы попросту не взять».

11:22 28.01.2020 Жителей Алтайского края предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае ночью и днем 29 января ожидается снег, в предгорьях — мокрый снег, временами сильный снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 12−17 метров в секунду, по югу — порывы 17−22 метра в секунду. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Температура воздуха ночью 29 января составит −7…−12 °C, по западу похолодает до — 19 °C градусов. Днем также прогнозируют до — 12 °C с похолоданием в течение дня.

11:23 28.01.2020 Алтайский спикер Александр Романенко. Фото altai-ter.er.ru.

11:27 28.01.2020 Власти: заснеженном в селе Утка Змеиногорского района продолжаются совместные мероприятия по восстановлению центрального водоснабжения. Там в связи с поломкой насоса на водозаборе без центрального холодного водоснабжения остаются 28 частных жилых домов села. Установка нового глубинного насоса затруднена из-за отсутствия проезда к селу. Специалисты ресурсоснабжающей организации смогут продолжить работы после расчистки дороги.

11:28 28.01.2020 Власти: на контроле находится восстановление стабильного водоснабжения в селе Саввушка, где в связи с поломкой насоса на скважине ограничена подача холодного водоснабжения (пониженное давление, перебои) в 15 из 900 частных жилых домов. Установка исправного оборудования также затруднена отсутствием проезда. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после возобновления движения.

11:31 28.01.2020 Для обеспечения безопасности граждан на участках автомобильных дорог с ограниченным движением задействованы 234 человека, 158 единиц техники. На расчистке дорог от министерства транспорта Алтайского края задействовано 512 единиц техники. В усиленном режиме работают подразделения ГИБДД. Автомобильной техники в снежных заносах нет, жалоб от населения не поступало, резюмируют в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Фото с сайта правительства региона.

11:32 28.01.2020 Мокрый снег, продолжительные метели и сильные порывы ветра не повлияли на надежность электроснабжения в Барнауле. «С 23 по 27 января в оперативно-диспетчерскую службу Барнаульской сетевой компании поступило всего пять звонков, связанных с кратковременным отключением электроэнергии в отдельных частных домах на улицах Гущина, Ползунова, Тачалова и Мамонтова. Все заявки были отработаны в течение часа в штатном режиме силами оперативных бригад БСК», — пояснил главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец. Он также отметил, что отключений электроэнергии в городских сетях напряжением 6−10 кВ не произошло.

11:39 28.01.2020 Тем временем сегодня, 28 января, на уборку снега в Барнауле вышли 35 волонтеров из числа студентов военной кафедры Алтайского государственного технического университета. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, молодые люди расчищали пешеходные дорожки на аллее Ветеранов по ул. Аванесова, лестницу, ведущую к лицею № 2, а также дорожки от Малой Аванесова до трамвайной остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуар рядом с храмом. Также волонтеры убрали снег с лестницы по улице Парковой в районе дома № 34, которая служит для передвижения жителей частного сектора к социально значимым объектам. Фото с сайта Барнаула.

11:52 28.01.2020 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов («Справедливая Россия») поддерживает своих коллег в Гордуме Барнаула, заявивших о необходимости отмены конкурса по выборам мэра Барнаула. Он тоже полагает, что нынешняя зима показала полную некомпетентность и неспособность нынешней городской команды, претендующей на продление своего мандата, решать проблемы, стоящие перед городом. Об этом: «Чей это мэр и кому он служит»: в Барнауле не хотят выборов сити-менеджера

12:01 28.01.2020 Из-за большого количества снега в Барнауле стали ходить реже трамваи. В социальных сетях люди жалуются, что вынуждены проводить на остановках полчаса, час, а то и два. Главный инженер МУП «Горэлектротранс» Александр Возный пояснил, что причина в вихревом потоке, которым в метель забивается нижняя часть вагона под тележками. Об этом: В Барнауле из-за снегопадов стали ломаться трамваи

12:04 28.01.2020 От Алейска сейчас невозможно проехать как до Усть-Пристани, так и до села Чарышское. До сих пор закрыт проезд от Горняка до Староалейского и от Курьи через Третьяки — до границы Республики Казахстан. Вот уже который день нет проезда от Змеиногорска до Рубцовска и далее через Волчиху,Кулунду, Бурлу до Новосибирской области. Также продолжается очистка дорог до ряда населённых пунктов Тюменцевского, Баевского и Суетского районов. Цитата с сайта ГТРК «Алтай».

12:06 28.01.2020 Спасатели доставляют продукты и воду, оказывают помощь гражданам. Фото 22.mchs.gov.ru.

12:07 28.01.2020 Сильные снегопады и метели продолжаются в Змеиногорске уже неделю, с небольшими перерывами. 20 января спецтехника по графику должна была собрать с улиц пакеты с мусором и откачать жидкие отходы. Но оказать услугу регоператор не смог — все дороги были заметены, в том числе проезд к полигону. К концу недели дорогу к свалке пробили с помощью тракторов, начался вывоз мусора, но в планы коммунальщиков вновь вмешалась погода, — сообщает радио «Вести ФМ» в Барнауле.

12:08 28.01.2020 В отрезанные от дорожного сообщения села Алтайского края организована автомобильная доставка продуктов питания и товаров первой необходимости — власти региона.

12:09 28.01.2020 Автомобили с продуктами питания, хлебом, водой, товарами первой необходимости сегодня в 13:30 по местному времени отправились в Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский районы, ранее отрезанные от дорожного сообщения из-за снежной бури, — власти региона.

12:17 28.01.2020 В алтайские населённые пункты, жители которых терпят бедствие в результате сильных снегопадов, везут продовольствие. Сегодня, 28 января, автомобили с продуктами питания, хлебом, водой и товарами первой необходимости отправились в Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский районы. Читайте подробнее: В алтайские заснеженные сёла везут продовольствие

12:21 28.01.2020 «Ситуация на большинстве дорог Алтайского края улучшается, многие автобусные маршруты восстановлены. Сегодня 719 детей из 13 районов края находятся на дистанционном обучении. Ещё в минувшую пятницу таких учеников было в четыре раза больше (2970 учеников из 21 района не могли добраться до школы и занимались дома из-за погодных условий)», — сообщает канал «Ленина, 59». В условиях непогоды детские сады и школы не закрываются.

12:27 28.01.2020 Жителей посёлка Труд намеренно отрезали от внешнего мира. Как сообщает участница группы «Наш город — Заринск» в ОК, после больших метелей в этом населённом пункте чистят дороги. «Почистили по какой-то причине с двух сторон. Получается, мои родители на середине посёлка, им с двух сторон нагребли сугробы, что даже пешком не выйдешь. Родители оба гипертоники, болят ноги ходить, воды там нет. Даже что случится, не дай Бог, туда и скорая пешком не пройдёт». Цитата из группы.

12:28 28.01.2020 В Змеиногорске обстановка с уборкой снега немногим лучше. Цитата из сайта «Змаиногорский вестник».

12:32 28.01.2020 В телеграмм-каналах появилось видео, как министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев во время поездки по районам Юго-Западной зоны, где дорожники ведут сложные работы по расчистке трасс, проверяет наличие продуктов и товаров первой необходимости в двух населенных пунктах Третьяковского района. lenina59 уверяет, что выбор магазинов абсолютно случайный, а с продуктами оказался полный порядок. Цитата из видео.

12:53 28.01.2020 В Алтайском крае подкармливают лесных зверей, которые из-за глубокого снега испытывают трудности в поиске пищи. Специалисты лесного хозяйства отмечают, для зверей не так страшен мороз, как глубокий снег. Из-за сильных и продолжительных осадков глубина снега в ленточных и приобских борах — более 60 см, в отдельных местах выше одного метра. Добыть под такими толщами снега корм животным тяжело. Именно поэтому сотрудники холдинга «Алтайлес» обустраивают лесные «столовые». Так называют кормушки, где животные могут полакомиться сеном, солью, вениками, овсом, подсолнечником. Среди животных, которые чаще всего приходят к кормушкам, — лоси, косули, кабаны. Цитата с сайта «Каменские известия».

12:57 28.01.2020 В алтайском райцентре Хабары мусорная реформа накрылась снегом, пишет местная газета «Вестник целины». Цитата с сайта газеты.

12:59 28.01.2020 Вторую неделю в алтайском селе Хабары после снегопадов остаётся актуальной проблема с вывозом мусора. «Особенно бросаются в глаза кучи мусорных пакетов у многоквартирных домов. Часть из них уже покоится под снегом, кое-что растащено собаками, а что-то ещё виднеется на снежных кучах», — пишет газета «Вестник целины». Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству администрации Хабарского района Николай Рябушенко объяснил ситуацию сложными погодными условиями нынешнего января. По его словам, вследствие прошедших метелей порою был невозможен как выезд самого хабарского мусоровоза на маршрут, так и его движение по ряду улиц райцентра. К тому же не всегда имелся и доступ к забитой снегом хабарской свалке, на которую вывозится мусор.

13:00 28.01.2020 Получается, что жителям алтайского райцентра Хабары в связи с сильными снегопадами следует уповать только на небесную канцелярию, иронизируют местные журналисты: «Ведь если метели не прекратятся, в мусорных пакетах погрязнет даже всегда расчищенная главная улица нашего села».

13:07 28.01.2020 По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Хабарского района, региональная трасса уже открыта для движения транспорта. На дорогах района работают 7 единиц техники Хабарского филиала ГУП «Северо-Западное ДСУ». Идёт расчистка дорог к населённым пунктам. По информации дорожников, в настоящее время затруднено движение на Малопавловку и Нововасильевку, техника туда отправлена. Пока нет возможности вести расчистку дороги на Садовое. Имеющаяся у дорожников техника отправлена в сторону Плёсо-Курьи, Мартовки, Свердловского, Топольного и Коротояка. На Зятькову Речку направлен ротор для расширения трассы. Цитата с сайта «Вестник целины».

13:10 28.01.2020 Осужденные помогают ликвидировать последствия непогоды в Рубцовске. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, снегопады и метели способствовали созданию в Рубцовске снежного коллапса. И если очисткой улиц и тротуаров города занимаются коммунальные службы, то для муниципальных предприятий востребованным стал труд осужденных к обязательным работам. Фото УФСИН.

13:15 28.01.2020 Снегопад на Алтае, фото Владимира Ульянова, Facebook.

13:17 28.01.2020 Буран в Алтайском крае опять начинается. Фото фото Владимира Ульянова,Facebook.

13:27 28.01.2020 По данным министерства транспорта Алтайского края, в связи с неблагоприятными погодными условиями продолжает действовать временное ограничение движения для всех транспортных средств на автомобильных дорогах: — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от села Поспелиха до Змеиногорска); Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска); — Батурово — Киприно — Юдиха; Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от села Баево до села Верх-Суетка и от села Нижняя Суетка до Славгорода); Мельниковка — Александровка; Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава; Алейск — Чарышское (от села Усть-Калманка до села Чарышского); — Алейск — Петропавловское — Смоленское (от Алейска до села Усть-Пристань); — Топчиха — Парфеново — Песчаное и подъезд к поселку Комариха в Топчихинском районе.

13:28 28.01.2020 В Алтайском крае вновь фиксируют значительное усиление ветра и снегопада в Третьяковском, Змеиногорском, Чарышском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Топчихинском районах. Водителей по возможности просят отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.

13:32 28.01.2020 В Рубцовске продолжаются работы по уборке и вывозу снега. В ночь на 28 января были очищены от снега улицы Громова, бульвар Победы, улица Сельмашская до железнодорожного переезда, улица Комсомольская от путепровода до Светлова, путепровод и Арычная, разделительная полоса по проспекту Ленина с одной стороны, переулок Алейский, закончена очистка переулков Садового и Улежникова. Цитата с сайта администрации Рубцовска.

13:34 28.01.2020 Метель в Барнауле. Цитата из видео Алексея Ушакова.

13:53 28.01.2020 Власти Алтайского края оперативно проверили информацию о том, что в нескольких селах Змеиногорского района отсутствуют продукты и питьевая вода. Глава регионального минтранса Александр Дементьев, встретился с исполняющим обязанности главы Змеиногорского района Евгением Фроловым. Канал «Ленина, 59» сообщает, что эта информация не подтвердилась, но было отмечено, что такая ситуация может произойти. «В связи с чем министр поручил своевременно сообщать о риске возникновения дефицита в магазинах, чтобы дорожники своевременно перераспределяли технику обеспечивали проезд в первоочередном порядке», — отмечается в разговоре чиновников. Цитата из видео.

13:56 28.01.2020 Школьные маршруты Алтайского края восстанавливаются после метели. Цитата из группы «Сельские новости Алтайского края» в Facebook.

14:03 28.01.2020 СУ СК РФ по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по поводу появления в средствах массовой информации сообщения о том, что днем 27 января на женщину с крыши многоэтажного дома в Бийске обрушился снежный ком. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с различными травмами. Цитата с сайта СКР.

14:06 28.01.2020 Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю информирует о том, что в связи с ухудшением погодных условий на некоторых автомобильных дорогах, следующих к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации и Казахстана, расположенных на территории Алтайского края, может действовать ограничение по передвижению. «В указанный период во избежание чрезвычайных ситуаций рекомендуем, по возможности, воздержаться от поездок за границу, либо выбирать более безопасные маршруты, а также подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям», — говорится в официальном сообщении пограничников.

14:22 28.01.2020 Алтайский край в снежном плену. Фото Светланы Шаповаловой, ИА REGNUM

14:32 28.01.2020 Дорожники пробились к нескольким районам, начался подвоз товаров первой необходимости и продуктов. В настоящее время открыто движение для всех видов транспорта по трассам Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби; А-322 — Горняк — Староалейское; Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от с. Староалейское до Змеиногорска, по остальному маршруту в этих районах движение пока перекрыто. На 29 января пришёл прогноз об ухудшении и без того сложных погодных условий. Цитата из группы «Сельские новости Алтайского края» в Facebook.

14:43 28.01.2020 Алтайский телеграм-канал barnaulaul небезосновательно позволил себе усомниться в заверениях краевых властей о том, что информация о заканчивающихся продуктах в отрезанных снегопадами сёлах не подтвердилась: «На самом деле, не смешно. Разрыв между реальным миром и королевством кривых зеркал на Ленина, 59 усугубляется? Напомним, множество СМИ, включая федеральные, написали про нехватку продуктов, отрезанные сёла и архисложную ситуацию — со ссылкой на слова Александра Романенко на совещании в АКЗС. Александра Алексеевича дезинформировали? Но и без слов Романенко — в СМИ и соцсетях масса сообщений с мест. «Муки нет, масло тоже закончилось. Сегодня ждем хлеба, МЧС должно привезти». Кое-где перебои даже с водой. Тем временем в Новосибирске ввели режим ЧС: даже в городе сложившаяся ситуация оценивается как критическая и представляющая реальную угрозу жизни и здоровью людей. У нас же бодрые отчёты о будничной доставке воды, продуктов и рожениц на снегоходах. Ничего угрожающего нет, а только «может произойти». Цитата со страницы yandex.ru/news.

15:11 28.01.2020 Заваленные снегом пешеходные дорожки в Барнауле. barnaul.org

15:35 28.01.2020 По данным Гидрометцентра России, снежная погода продолжает наблюдаться на юге Сибири. Снегопады связаны с обширным циклоном на севере Сибири, атмосферный фронт которого проходит по южным областям.

16:05 28.01.2020 Уборка снега в Барнауле. barnaul.org

16:34 28.01.2020 В середине недели система атмосферных фронтов будет определять снежную погоду на юго-западе Сибирского федерального округа, прогнозирует Гидрометцентр России. «Атмосферные фронты будут смещаться на центральные и южные районы Красноярского края, где тоже ожидается снег, местами ветер и метель. В зоне снежной погоды окажется и Прибайкалье», — говорится в сообщении.

16:40 28.01.2020 Во второй половине дня пресс-службы краевых ведомств в Алтайском крае всполошились после сообщений федеральных СМИ о нехватке продовольствия в заснеженных населённых пунктах региона и начали выдавать один за другим пресс-релизы, посвящённые борьбе со снегом. Как всегда пытаются сделать «хорошую мину» при плохой игре. «В очередной нас вводят в заблуждение, рапортуя о том, что «проезд затруднён» всего в «несколько населенных пунктов». Но соцсети говорят о другом — проезда совсем нет, и количество отрезанных от цивилизации муниципалитетов растет, но судя по победным релизам, никто не желает это слышать и видеть. Поэтому обходятся общими словами… Министр транспорта — вообще молодец. Он проехался с инспекцией по районам Юго-Западной зоны. Где это? Какие районы он в непогоду успел объехать на своём служебном авто? Никаких конкретных фактов и дел, опять общие фразы и дешевый PR. Видимо, теперь это новый метод работы — выходить на дорогу или СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО покупать хлеб в сельском магазине.Пора признать, что власти не справляются с очисткой дорог. И более того — не контролируют ситуацию. И самое страшное — оказались не готовы к наступлению стихии. Или у пресс-службы и части чиновников, как всегда, иное мнение». Цитата из канала «Неляпунов».

16:49 28.01.2020 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), избранная по одномандатному округу №8, Ирина Солнцева рассказала, как ведутся снегоуборочные работы в Романовском, Поспелихинском, Мамонтовском и Новичихинском районах. «В трудных метеорологических условиях люди помогают друг другу. Волонтеры расчищают придомовые территории у пожилых и маломобильных односельчан. В Мамонтовском районе экипаж пожарной части помог отбуксировать машину скорой помощи в поселок Комсомольский и сопроводил до центральной районной больницы, куда автомобиль перевозил тяжелобольного человека. Также в Поспелихинском районе группа, направленная по решению Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, помогла вывезти тяжелобольного из села Красноярское в Поспелихинскую ЦРБ. Благодаря слаженным действиям сотрудников ведомства, дорожников и медиков в таких экстренных ситуациях удается спасти жизни людей», — поделилась Ирина Солнцева. Цитата с сайта АКЗС.

17:34 28.01.2020 Уборка снега в Барнауле. barnaul.org

18:06 28.01.2020 В поселковых школах Барнаула резко снизилась посещаемость. Как сообщает ГТРК «Алтай», из-за непогоды и нечищеных дорог в некоторые учебные заведения приходит менее половины учеников.

18:08 28.01.2020 Начальник отдела общего образования комитета по образованию Барнаула Людмила Бологова: «Низкая явка отмечалась в школах Бельмесево, Казенной Заимки и других посёлков. В этих учебных заведения педагоги корректировали программы, новые темы на уроках не изучали, а задания школьники получали дистанционно по интернету через сетевой журнал». Цитата с сайтаГТРК «Алтай».

18:59 28.01.2020 Барнаульские студенты расчищали снег на аллее ветеранов по улице Аванесова. barnaul.org

19:42 28.01.2020 По данным синоптиков, в Алтайском крае в ближайшие 2 часа, ночью и в первой половине дня 29 января ожидается снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололёдные явления, местами продолжительные метели, усиление ветра 15−20 метров в секунду, местами в южных районах до 25 м/с. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупреждает о сильной гололедице на дорогах, снежных заносах и похолодании в течение дня.

20:10 28.01.2020 На Алтае снова метель. 04.mchs.gov.ru

21:02 28.01.2020 Из-за сложных погодных условий в Алтайском крае решили перенести торжественное открытие Центра традиционной казачьей культуры в селе Барановка Змеиногорского района. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, открытие центра, ранее запланированное на 30 января, перенесли на 14 февраля.

21:25 28.01.2020 Метель в Алтайском крае. 22.mchs.gov.ru

22:08 28.01.2020 Все образовательные учреждения работают в штатном режиме, по мере очистки дорог подвоз детей будет восстановлен, но некоторые учатся дома, сообщается на сайте минтранса Алтайского края. Отмечается, что при неблагоприятных погодных условиях будут предусмотрены иные варианты организации учёбы — дистанционное обучение либо направление заданий на электронную почту или телефон родителей. Ранее СМИ Алтайского края сообщили о том, что из-за нечищенных дорог многим школьникам не добраться до образовательных учреждений.

22:42 28.01.2020 Уборка снега в Барнауле. barnaul.org

05:20 29.01.2020 Алтайские спасатели предупредили, что из-за метели введено ограничение на федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» и краевых дорогах. Водителей призывают отказаться от поездок.

05:27 29.01.2020 Алтайский край. После метели. Фото Владимира Ульянова.

05:35 29.01.2020 Более 10 участков трасс закрыты в Алтайском крае из-за бурана. По данным регионального министерства транспорта на 29 января, в настоящее время в Алтайском крае движение для всех видов транспорта ограничено: — Р-256 «Чуйский тракт», на участке от с. Троицкое до Бийска; — Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, от с. Быканов Мост до с. Солонешное; — Бийск — Белокуриха; — Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное; — Алейск — Чарышское; — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан; — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, на участках от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области; — Батурово — Киприно — Юдиха; — Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка и от с. Нижняя Суетка до Славгорода; — Мельниковка — Александровка; — Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава; — Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Усть — Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское; — Топчиха — Парфеново — Песчаное и Подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

05:36 29.01.2020 Уточняется также, что на дороге Р-256 «Чуйский тракт» проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей на участке от Барнаула до с. Троицкое.

05:52 29.01.2020 В Алтайском крае сегодня, 29 января, вновь неспокойно. Судя по прогнозам синоптиков, сила ветра может достигать 27 метров в секунду. В региональном министерстве транспорта объявили о закрытии более 10 участков региональных трасс и участка федеральной. Читайте также: Более 10 трасс закрыто в Алтайском крае из-за бурана

05:53 29.01.2020 Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал журналистам, что в соответствии с прогнозами синоптиков силы МЧС были развернуты в трёх населённых пунктах, расположенных в Поспелихинском,Змеиногорском и Третьяковском районах (с усилением в двух последних районах). «Основная задача спасателей — оказание помощи гражданам в населённых пунктах, проезд к которым затруднён. В том числе, осуществляется доставка продовольствия в мелкие населённые пункты», — пояснил Макаров. Также он отметил, что накануне, 28 января, жителям Змеиногорского и Третьяковского районов было доставлено более 50 тонн продовольствия.

06:02 29.01.2020 Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Цитата из видео.

06:15 29.01.2020 В связи с хронически плохой уборкой снега в Барнауле алтайкий блогер Игорь Янцен на своих интернет-ресурсах задаёт ироничный вопрос: «Наверное, уже месяц на Красноармейском для проезда есть только две полосы из трёх. Дугинские чиновники считают, что этого достаточно, раз все силы вбуханы, например, на Ленина 59а? Ну, допустим, только тогда вопрос, зачем на эту бесполезную полосу потратили десятки миллионов по проекту БКД (федеральная программа «качественные и безопасные дороги», прим. ИА REGNUM) в 2017 году? Или почему там до сих пор нет выделенки?». ИА REGNUM) в 2017 году? Или почему там до сих пор нет выделенки?"> ИА REGNUM) в 2017 году? Или почему там до сих пор нет выделенки?"> ИА REGNUM) в 2017 году? Или почему там до сих пор нет выделенки?"> Ранее общественник разместил видеоролик, на котором видно, как дорожники старательно расчищают площадь Советов перед зданием правительства Алтайского края, в то время, как барнаульские дворы и улицы утопают в снегу.

06:17 29.01.2020 Согласно прогнозу, снегопады в Алтайском крае могут прекратиться уже сегодня, 29 января, во второй половине дня.

06:22 29.01.2020 Сегодня, 29 января, на уборке дорог от снега в Барнауле задействованы 118 единиц техники. Как сообщает пресс-служба барнаульской мэрии, 16 комбинированных дорожных машин с помощью передних отвалов и щеток расчищают проезжую часть во всех районах города. Привлечены наемные автосамосвалы, фронтальные погрузчики. 140 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

06:36 29.01.2020 Судя по видео, опубликованному в группе «Инцидент Рубцовск», на некоторых участках закрытых трасс в Алтайском крае находятся автомобилисты. Из-за сильной метели видимость практически нулевая, проезд невозможен. Обстановка на трассе на Горняк (46 километр). Цитата из видео.

06:39 29.01.2020 Обстановка на трассах у города Горняк, и с. Староалейское. Из видео, опубликованного в группе «Инцидент Рубцовск», видно, что высота сугробов пясти сравнялась с высотой грузового транспорта. Цитата из видео.

07:11 29.01.2020 Осадки этой зимой завалили не только Алтайский край. Кадрами, на которых запечатлены последствия снегопадов, в социальных сетях делятся жители Казахстана. Трассы здесь заметает так, что людям приходится бросать свои автомобили. Некоторые из них засыпало полностью, и, возможно, они останутся на обочинах до весны. Цитата с сайта «Змеиногорский вестник».

07:18 29.01.2020 Барнаулец Антон Тананыкин разместил в группе «Барнаул22» видеоролик о снежных заносах в Барнауле. По признанию молодого человека, чтобы добраться до ворот гаража, пришлось прорыть в сугробе траншею длиной семь метров. «А ведь прошла только половина зимы. Похоже, что автомобиль мы сможем выкатить только весной», — отмечает автор видео. Цитата из видеоролика «Семь метров снежного плена».

07:45 29.01.2020 Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко: «Снежные бури вымотали людей». Цитата из канала «Ленина, 59».

07:47 29.01.2020 В глубине сугробов угадывается здание администрации Змеиногорского района. Цитата из видео канала nelyapunov.

07:54 29.01.2020 Инженер-диспетчер «Алтайавтодора» Виктор Печенин: «Всего на дороги края в ночь на работу выходит до 1000 человек. Это и дорожники, задействованные на расчистке трасс, и инженерно-технический состав. Они мониторят 930 дорог, или более 16 тыс. км».

08:07 29.01.2020 Алтайское министерство транспорта актуализировало данные о закрытии дорог в региона из-за метели и снега. Согласно информации, размещённой на официальном сайте ведомства, в настоящее время проезд для всех видов транспорта невозможен по 22 участкам трасс. Еще на два участка дорог пускают только легковые автомобили. Читайте также: Число трасс, блокированных непогодой на Алтае, удвоилось

08:23 29.01.2020 Как борются со снежными заносами в Змеиногорске. Цитата из видео, опубликованного каналом nelyapunov.

08:35 29.01.2020 В Алтайском крае в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеоявлений и возможными нарушениями жизнеобеспечения введён режим ЧС на территории Локтевского и Третьяковского районов. Ещё в 67 муниципалитетах по этой же причине действует режим повышенной готовности.

08:42 29.01.2020 Обстановка в Алтайском крае: ограничения на дорогах (обновлено на 11:00 29 января): В режиме повышенной готовности работают все службы и структуры, от эффективного реагирования которых зависит безопасность граждан. С целью обеспечения безопасности движения в условиях плохой видимости, метели и сильного бокового ветра введено ограничение движения автотранспорта на участках дорог регионального значения: — К-09 Поспелиха—Курья—Третьяково—граница Республики Казахстан на всем протяжении; — К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области; — К-22 Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от с. Баево до г. Славгород); — К-39 Мельниковка — Александровка; — К-31 Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава; — К-18 Алейск — Чарышское; — К-20 Поспелиха — Новичиха-Волчиха (от с. Поспелиха до с. Новичиха); — К-21 Рубцовск-Угловское-Михайловка (от г. Рубцовска до с. Углы); — К-26 А-322— Горняк — Староалейское (от г. Горняк до с. Староалейское); — К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское; — К-12 Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай; — К-17 «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан»; — К-06 «Бийск-Белокуриха»; — К-12 Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай; — К-05 Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области; — К-24 «Троицкое — Целинное»; — Р-256 (Первомайский, Косихинский, Троицкий районы). На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. Проезд обеспечен.

08:44 29.01.2020 Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров: «По данным гидрометеослужбы, объём выпавших осадков в регионе значительно превышает норму. Ситуация для января нетипичная, но прогноз был получен заблаговременно и мы, все взаимодействующие службы, были готовы к таким погодным условиям».

08:49 29.01.2020 Прямо сейчас ветер гоняет снег по трассе Барнаул — Алейск. На дороге выставлены посты ГИБДД и военных. Наблюдают за обстановкой. В любую минуту готовы прийти на помощь попавшим в беду водителям. Цитата из видео со страницы Ивана Фомина в Facebook.

08:56 29.01.2020 О том, как обстоят дела на дорогах Змеиногорского района, сообщает «Змеиногорский вестник» со ссылкой на информацию, полученную от начальника филиала «Змеиногорский» «Юго-Западное ДСУ» Евгения Горюнова. По его словам, на межпоселковых дорогах сегодня, 29 января, работает 10 единиц техники. «Один трактор на дороге в Барановку, три — в Карамышево, один на поселок Беспаловский. Остальные пять единиц техники — на трассе Змеиногорск — Староалейское. В сторону Рубцовска выйдет автогрейдер, а в ночь — шнекоротор и К-700», — пояснил дорожник. Есть информация, что 30 января, если не испортится погода, могут открыть дорогу на Рубцовск, а после расчистки уже названных дорог несколько единиц техники будет «пробивать» дорогу в поселок Черепановский.

09:12 29.01.2020 Дорога Змеиногорск — Рубцовск. Цитата видео, опубликованного в канале «Неляпунов».

09:19 29.01.2020 Жителей Барнаула зовут работать дворниками и очищать город от снега. Есть образование или нет — не важно. Главное, чтоб 18 лет уже исполнилось. Можно работать по выходным и совмещать с основной работой. Заработок — 88 рублей в час. Цитата ИА «Амител».

09:25 29.01.2020 Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. 29 января в регионе наблюдаются: снег, местами сильный (в предгорьях — мокрый снег), гололёдные явления, местами продолжительные метели, усиление ветра до 15−20 м/с, местами в южных районах до 25 м/с.

09:30 29.01.2020 В Алтайском крае открыты для движения некоторые участки дорог, но ещё порядка 20 заблокированы для движения. Проезд для всех видов транспорта открыт на трассах: Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай, Бийск — Белокуриха и Рубцовск — Угловское — Михайловское; Движение для всех видов транспорта ограничено на следующих дорогах: — Мамонтово — Солоновка — а/д А-322; — Р-256 «Чуйский тракт», на участке от с. Троицкое до Бийска; — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан; — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска; — Батурово — Киприно — Юдиха; — Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода; — Мельниковка — Александровка; — Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава; — Топчиха — Парфеново — Песчаное; — Подъезд к пос. Комариха; — Алейск — Чарышское; — Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Усть-Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское; — А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское; — Бийск — Мартыново — Ельцовка — гр. Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное; — Быканов мост — Солоновка — Солонешное; — Бийск — Карабинка — гр. Республики Алтай, от 0 км до 60 км; — Алексеевка — Березовка — Солонешное; — Бийск — Усканиха — Соусканиха; — Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка; — Быстрянка — Красногорское. Информация регионального министерства транспорта.

09:31 29.01.2020 На дорогах Р-256 «Чуйский тракт» (участок от Барнаула до с. Троицкое, и на Троицк — Целинное, с 5-го км по 71-й км) проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей.

09:48 29.01.2020 В Алтайском крае со снежными заносами борются дорожники, коммунальщики, дворники и простые люди. Особенно трудно тем, кто живет в юго-западных районах. Только расчищенные трассы и тропинки тут же заметает вновь. Простые жители края выкладывают в Сеть видео о своей титанической борьбе с разыгравшейся стихией. Эти кадры сильнее слов. Цитата телекомпании «Толк».

09:51 29.01.2020 «Вот мы пришли домой с работы. Не весело и не прикольно», — пишет в Instagram житель Змеиногорска Виталий Иванов, который снял ролик о том, как возвращается с женой вечером 28 января в частный дом, заметенный снегом. Под сугробом скрыта машина хозяев, снег перевалил через забор, через который семья пробирается, утопая по пояс. Цитата телеканала «Толк».

09:54 29.01.2020 Съемочная группа телеканала «ТОЛК» тоже застряла 28 января в снегах около Шелаболихи. Цитата с сайта телеканала.

10:36 29.01.2020 Снегопады в Барнауле и притеснение пешеходов. Корреспонденту ИА REGNUM рассказали историю о том, как чистили от снега в Барнауле участок ул. Анатолия между проспектом Красноармейским и проспектом Ленина. Вдоль старого забора на улице Анатолия (дома №87, 89, 91) была вот такая тропинка, «любимая» многими горожанами, «прогуливающимся» по тротуару улицы Анатолия. Но когда снега навалило, место у автостоянки (где паркуются автомобили) расчистили, завалив тропинку на тротуаре, ведущем на проспект Ленина. Но мир не без добрых людей, на радость пешеходам улицы Анатолия прорыли траншею. Правда, счастье было недолгим — тропинку опять завалили, причём наглухо. Где теперь людям ходить? По дороге? А может ещё и дорожный налог с них теперь брать? Всё вышеописанное находится в 400 метрах от здания Алтайского краевого законодательного собрания. Фото ИА REGNUM.

10:48 29.01.2020 Цитата со страницы Якова Гринемаера в Facebook: Алтайский край, Табунский район. Дорога с. Лебедино — с. Сереброполь. Фото пришло по WhatsApp. «У нас в Славгороде уже не знаю куда девать снег, давно такого не помню, даже в начале 2000-х, только в 1960−70 гг., когда детьми на лыжах спускались с дощатой крыши соседнего дома, и в те времена одна дверь в доме обязательно открывалась внутрь, чтобы можно было выбраться наружу», — прокомментировал снимок Яков.

10:59 29.01.2020 Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян сегодня, 29 января, лично проконтролировал несение службы сотрудниками ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральных трассах в неблагоприятных погодных условиях. Командиры ДПС доложили начальнику Главка информацию о дорожной обстановке. Все службы, которые работают в условиях штормового ветра и метели, находятся в состоянии повышенной готовности. Вчера и сегодня ряд участков трасс на бийском, рубцовском, павловском направлениях были перекрыты по инициативе сотрудников ГИБДД. Практически по всем направлениям было ограничено движение большегрузов. Делается все, чтобы избежать транспортного коллапса на дорогах края, обеспечить безопасность дорожного движения и граждан. Автолюбителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. Принимаемые меры приносят результаты: несмотря на сложные дорожные условия и плохую видимость, массовых ДТП в Алтайском крае не зарегистрировано. Обстановка на трассах находится под контролем. Сотрудники ГИБДД работают в тесном взаимодействии с МЧС, оказывают помощь автолюбителям, оказавшимся в сложных дорожных условиях. Метель на дорогах Алтая. Сотрудники ГИБДД переведены на усиленное патрулирование. Цитата и фото с сайта ГУ МВД по Алтайскому краю.

11:05 29.01.2020 Власти Алтайского края: режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов продолжает действовать в трех районах (Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском).

11:07 29.01.2020 По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко, неблагоприятные метеоусловия в Алтайском крае наблюдаются с декабря 2019 года, в течение января 2020 года жители региона переживают уже третью волну снежного шторма, причем сильные снегопады и метели затронули практически всю территорию Алтайского края. Цитата с сайта правительства региона.

11:09 29.01.2020 Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко: «Сегодня сохраняется наиболее сложная обстановка в южных районах Алтайского края. Там работают специальные подразделения МЧС в постоянном взаимодействии с местными органами власти. За январь 2020 года в отдельных территориях выпало осадков в три раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Главная проблема в том, что участки дорог после очистки от снега в таких метеоусловиях буквально за 20 минут снова превращаются в сплошной снег».

11:16 29.01.2020 Для очистки дорожной сети от снега в Алтайском крае мобилизовано около 1000 единиц техники, пояснил заместитель начальника краевого учреждения «Алтайавтодор» Олег Лугачев. По его словам, в неблагоприятную погоду каждую смену работает около 500 единиц техники. «В ночную смену — 100−120 единиц в зависимости от погоды. Как никогда, в этом году мы привлекаем очень много техники сторонних организаций. Особенно помогают фермерские хозяйства Топчихинского, Змеиногорского районов, сельхозпроизводителям дороги нужны, чтобы вывозить произведённую продукцию, например молоко. Организовано полное взаимодействие МЧС, ГИБДД и администраций районов. Там, где это необходимо, в первую очередь обеспечиваем движение, чтобы перевезти больных, подвезти продукты и товары первой необходимости», — сообщил Олег Лугачев. Цитата с сайта правительства Алтайского края.

11:35 29.01.2020 В Барнауле продолжается расчистка тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в рамках студенческой акции «Снежный штурм», стартовавшей в регионе 20 января, дорожные службы предлагают добровольцам график уборки, обеспечивают доставку до места назначения, выдают инвентарь. Студенты очистили от наледи пешеходные мосты через реки на улицах Загородной и Челюскинцев, в Затоне, тротуары и подходы к пешеходным переходам по проспектам Социалистическому, Строителей, улице Папанинцев, подземные переходы на Мастерских, Панфиловцев, аллею Аванесова и другие участки. Также волонтерские отряды отправляются к пожилым людям, пенсионерам, ветеранам и помогают расчищать придомовую территорию и кровли. Только в течение первой недели ребята побывали почти на пятидесяти адресах, по данным на 29 января, их количество достигло 74. В день поступает 20−30 заявок от жителей.

11:38 29.01.2020 Алтайские спасатели тем временем пробиваются в заснеженные населённые пункты при практически нулевой видимости. Буран ещё не прекратился. Цитата из видео, опубликованного каналом «Неляпунов».

11:43 29.01.2020 Грузовик с продовольствием в условиях сильного ветра, увязая в снегу, везёт продовольствие в заснеженные алтайские сёла. Цитата из видео, опубликованного каналом «Неляпунов».

11:46 29.01.2020 Напомним, 28 января при содействии дорожных служб в Змеиногорский и Третьяковский районы было доставлено более 50 тонн товаров. Сегодня, 20 января, организована работа по доставке грузов в населенные пункты, к которым затруднен проезд.

11:56 29.01.2020 Главный редактор «Змеиногорского вестника» Людмила Кейбол опубликовала на своей странице в Facebook фотографии того, как выглядит Змеиногорск с высоты птичьего полета после одного из буранов в момент редкой передышки. Также опубликованы снимки, на которых видно, как медики добираются к своим пациентам — на снегоходах. Цитата со страницы в Facebook.

12:12 29.01.2020 В буран на Алтае не обошлось без ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 29 января в 00:40 на 20 километре автодороги Барнаул — Кулунда водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz (междугородний маршрут Яровое — Белокуриха — Яровое), не учел метеорологические условия, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на стоящее транспортное средство Volvo FH12 с полуприцепом под управлением водителя 1960 года рождения. В результате ДТП трём пассажирам автобуса (мужчинам 1962 и 1965 годов рождения, женщине 1982 года рождения) оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

12:24 29.01.2020 Кстати, далеко не весь Алтай завален снегом. Свидетельство тому предоставил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), побывав в соседней с Алтайским краем Республике Алтай: «Побывал на выходных в Чемальском районе (ущелье Чич-Кыш). Места великолепные. Но больше всего поразило другое. Пока Алтайский край буквально задыхается от снега, в этой удивительной долине его почти нет. Теперь понятно, почему все кочевые цивилизации древности, жившие в этих местах, так ценили долины Горного Алтая. Здесь можно было относительно комфортно пережить зиму. В степном Алтае они предпочитали находиться только летом». Республика Алтай. Чемальский район (ущелье Чич-Кыш). Цитата со страницы Facebook.

12:29 29.01.2020 Бийск пережил очередную метель, к середине дня 29 января снегопад прекратился, небо посветлело, выглянуло солнце. А ведь еще утром все дороги из города были перекрыты для движения транспорта. Цитата с сайта biwork.ru.

12:33 29.01.2020 Федеральная автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» открыта для всех видов транспорта. Движение осуществляется в штатном режиме с 16 часов, сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

12:36 29.01.2020 По данным министерства транспорта Алтайского края, также проезд для всех видов транспорта открыт на трассах: — Алейск — Чарышское (от Алейска до села Усть-Калманка); — Алексеевка — Березовка — Солонешное (от села Солонешного до села Березовка); — Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай (от села Солоновка до села Солонешного); — Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай (с 0 километра по 113 километр).

12:36 29.01.2020 Ранее были открыты автодороги в направлении: Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай, Бийск — Белокуриха и Рубцовск — Угловское — Михайловское.

12:37 29.01.2020 Снежным январь оказался не только в Алтайском крае, но и в других сибирских регионах. Например, по данным Обь-Иртышского УГМС, суточный максимум по осадкам за весь период наблюдений начиная с 1900 года был перекрыт в Омске 27 января. В городе выпало 5,2 мм осадков, что на 0,4 мм больше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного в 1921 году. Читайте подробнее: В Омске побит рекорд по количеству снега

12:39 29.01.2020 Власти Алтайского края обнародовали информацию о трассах, где движение для всех видов транспорта ограничено. Их 18: — Мамонтово — Солоновка — А-322; — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан; — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска); — Батурово — Киприно — Юдиха; — Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от села Баево до села Верх-Суетка и от села Нижняя Суетка до Славгорода); — Мельниковка — Александровка; — Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава; — Топчиха — Парфеново — Песчаное; — подъезд к поселку Комариха; — Алейск — Чарышское (от села Усть-Калманка до села Чарышского); — Алейск — Петропавловское — Смоленское (от Алейска до села Усть-Пристань и от села Петропавловского до села Смоленского); — А-322 — Горняк — Староалейское (от Горняка до села Староалейского); — Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (от Бийска до села Целинного); — Быканов Мост — Солоновка — Солонешное; — Алексеевка — Березовка — Солонешное (от села Алексеевка до села Березовка); — Бийск — Усканиха — Соусканиха; — Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка; — Быстрянка — Красногорское.

12:40 29.01.2020 На автодороге Троицк — Целинное (с 5 по 71 километр) закрыт проезд для автобусов и грузовых автомобилей. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок в неблагоприятных погодных условиях.

13:02 29.01.2020 В Барнауле общественники привлекли сразу несколько предприятий дорожной сферы к уборке снега с улиц. 28 января «Барнаульское ДСУ № 4» и ПСК «Индустрия» расчистили улицы Папанинцев, Сергея Ускова и Балтийскую. Предварительно 4 февраля на уборку снега с улицы Чайковского выйдет Центральное ДСУ, а снег с улицы Кирова вывезет «Алтайдострой», расчистить тротуары ему помогут «Дорожные Знаки Алтая». Все они работают на безвозмездной основе. «Снежный субботник» продолжится в зависимости от погодных условий. Общественники убирают снег в Барнауле. Фото ОНФ.

13:31 29.01.2020 В метель и непогоду персонал Алтайского филиала Россети переведен в режим повышенной готовности. В подразделениях филиала к оперативному реагированию готова 261 аварийно-восстановительная бригада, 1206 человек и 473 единицы техники. АО Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» в период режима повышенной готовности задействовала 12 аварийных бригад, 97 человек и 67 единиц техники. Подготовлены к работе резервные источники снабжения электроэнергией. Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечат электроснабжение социальных объектов и потребителей на время устранения технологического нарушения. Они расположены в узловых подразделениях филиала и готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты.

13:50 29.01.2020 Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин на своей странице вFacebook рассказал о собственном опыте борьбы со снежными заносами и проблемах, которые возникают при этом: «У меня с утра 25 января законопачена снежной пробкой подъездная дорога к маленькому поселку Костяки. Там всегда страшные переметы в пургу, и всегда есть проблемы. Эта подъездная дорога «сжирает» ежегодно значительную часть весьма муниципального дорожного фонда. В моем распоряжении есть только одна единица специальной техники, при помощи которой можно пробить снежную пробку в Костяки. 22 января мы ее пробили. Но к вечеру 24 января дорогу законопатило вновь. В Костяках 40 жителей, больше половины — пенсионеры. ФАПа там нет, магазина нет — ничего нет. Кроме людей, только пчелы, козы и прочая домашняя живность. При этом я ежедневно докладываю районным властям о ситуации на дорогах, в том числе на подведомственных мне дорогах местного значения в границах сельского поселения. Однако к ночи 25 января по моей инициативе выяснилось, что несмотря на мой доклад, в региональном МЧС имеет место быть недостоверная информация о том, что до Костяков якобы дорога есть, причем с отсылкой якобы к моим докладам. Выяснилось в результате того, что, узнав о том, что на территории Алейского района к расчистке дорог по решению командования округа подключилась инженерная техника мотострелковой бригады, решил поинтересоваться: не станут ли нам помогать инженерной техникой соседи-военные из дивизии РВСН? По состоянию на этот час 29 января никакой помощи мы не получили, зато «проблема Костяков» была поставлена в региональном МЧС на контроль, и начались бесконечные, бессмысленные и беспощадные телефонные звонки «контролеров разных уровней. Правда, наличие продуктов питания, больных людей, которым могла потребоваться экстренная помощь, никого из «контролеров», похоже, не заинтересовали. Зато начались обещания о том, что якобы со дня на день подоспеет и нам помощь армии родной».

13:55 29.01.2020 Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин на своей странице в Facebook рассказал, как жителям посёлка пришлось самостоятельно везти в больницу пенсионерку в снежную бурю и как после оказания услуг женщине не предложили переждать метель, а отправили назад, домой, по бурану. «К ночи 27 января возникла необходимость эвакуировать из Костяков заболевшую женщину преклонного возраста, кстати, ветерана здравоохранения. Мы вызвали «скорую» в поселок Лесная Поляна, отстроились с дежурным врачом «скорой» в Барнауле и на двух снегоходах вывезли бабулю — спасибо жителю поселка Лесная Поляна Александру Антропову и жителю поселка Костяки Андрею Кораблину, которые и помогли организовать эвакуацию. И которые, кстати, и возят нуждающимся жителям Костяков по их просьбе продукты и лекарства. Без всяких сводных отрядов МЧС и прочей «мощной армады сил спасения». А бабулю мы просто усадили в сани, укутали, привязали веревку, чтоб держалась, прицепили сани к снегоходу и вывезли к «скорой», сопровождая вторым снегоходом. Это нормально, никакой героики во всем этом нет. Дело в другом. В «скорой» бабуле накололи уколов, выписали лекарств, а нам сказали везти ее обратно домой. Не мне судить за врачей, насколько в обычной ситуации бабуля нуждалась в госпитализации. Но… 1. Бушует пурга. Поездка в открытых санях в пургу по снежным буеракам для бабули, склонной к повышенному артериальному давлению, однозначно стресс. 2. А если бы ей ночью стало хуже, опять вывозить? Мы-то вывезем, но бабуле — новый стресс. Ведь очевидно же было, что в ближайшее время дорога не появится. Так почему пожилого человека нельзя было госпитализировать? Как-то не по-человечески».

13:59 29.01.2020 Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин на своей странице в Facebook сделал выводы о том, как регион справился с сильнейшими снегопадами. Его выводы неутешительны: «Первое. Очевидно, что Алтайский край по меньшей мере с середины января живет фактически в режиме ЧС, в связи со снежной стихией. Но режим ЧС в регионе не введен. Это, мягко говоря, неверная и, извините, какая-то безответственная и трусоватая позиция. Второе. Муниципальные дорожные фонды в сельской местности края уже трещат по швам, все лимиты на пределе. У многих муниципалитетов вырастет кредиторская задолженность. Проблема требует финансового решения на региональном уровне. Третье. Снегоуборочной техники, особенно тяжелой техники, в сельских муниципалитетах катастрофически не хватает. Эта проблема требует быстрого и продуманного решения на региональном уровне. Четвёртое. Я убежден, что разгул стихии в очередной раз показал низкий уровень и низкий авторитет управленческих, руководящих кадров в регионе. Пятое. На мой взгляд, в условиях снежной стихии в значительной степени в крае наблюдается межведомственная неразбериха и разбалансированность. Все указанные проблемы требуют системного решения. Способна ли на это региональная власть — по моему мнению, серьезный вопрос».

14:07 29.01.2020 Около 150 сел остаются блокированными в Алтайском крае из-за непогоды, сообщают журналисты канала «Россия-24». К ним периодически пробивают дорогу, но снегом её продолжает заносить. Любопытно, что алтайским журналистам чиновники приводили совсем другие цифры. Назывались, к примеру, отрезанные от мира шесть населённых пунктов Змеиногорского района, к которым героически пробиваются дорожники и спасатели. Вызывает вопросы и то обстоятельство, что режим ЧС в районах, наиболее пострадавших от бурана, был объявлен только сегодня, 29 января, хотя проблемы с доступом у сельчан существуют уже как минимум неделю.

14:13 29.01.2020 Алтайский минтранс обновил данные о закрытых из-за бурана дорогах Алтайского края. В частности, сообщается, что проезд для всех видов транспорта был восстановлен на двух дорогах: Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области и Троицк — Целинное. Тем не менее только что движение ограничили по трассам: — Нижнекаменка — Старобелокуриха (от с. Старобелокуриха до с. Нижнекаменка), и Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай (на участке от с. Советское до с. Нижнекаменка).

14:15 29.01.2020 В Алтайском крае по-прежнему проезд закрыт на дорогах: — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан); — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска); — Батурово — Киприно — Юдиха; Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от с. Баево — до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода); — Мельниковка — Александровка (с 0 км по 19 км; Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава, с 20 км по 73 км); — Топчиха — Парфеново — Песчаное (с 0 км по 44 км; Подъезд к пос. Комариха; Алейск — Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское); — Алейск — Петропавловское — Смоленское (от Алейска до с. Усть — Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское; А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняк до с. Староалейское); — Быканов мост — Солоновка — Солонешное (от примыкания к а/д Бийск-Белокуриха до с. Солоновка); — Алексеевка — Березовка — Солонешное (от с. Солонешное до с. Березовка); — Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа; — Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка; — Быстрянка — Красногорское; Мамонтово — Солоновка — А-322.

14:19 29.01.2020 В Алтайском крае ситуация со снежными заносами на дорогах за сутки практически не улучшилась. Что утром, что вечером, в регионе остаются закрытыми порядка 20 участков дорог. Фото — цитата с сайта «Змеиногорский Вестник».

14:39 29.01.2020 Машина алтайских спасателей пробирается через буран к людям. Цитата из видео.

14:46 29.01.2020 Силы Центрального военного округа очистили от снежных заносов 30 километров дорог на Алтае. Тем самым было восстановлено транспортное сообщение с четырьмя посёлками, нарушенное сильным бураном. «Операцию» провели бульдозеры на базе артиллерийских тягачей БАТ-2. Кое-где глубина снега превышала два метра. Цитата из видео.

14:49 29.01.2020 Мир не без добрых людей. Вот что пишет о происшествии на дороге Алтай-Кузбасс в ВКИван Тимонин: «Вчера поздно вечером, по пути в Барнаул слетел с трассы Алтай-Кузбасс на машине с прицепом/собаковозом. Трасса после минувших буранов покрылась сплошной ребристой наледью и даже на небольшой скорости тяжёлый прицеп сорвался в занос и начал толкать автомобиль, выйти из заноса не удалось и вылетев на встречную полосу протаранил огромный сугроб по краю трассы (благо снег у нас идёт не переставая последние недели). В общем машина зарылась полностью, а прицеп сложился в бок выгнув фаркоп. На этом участке трассы глушь, связь не ловит абсолютно на многие километры вокруг и машины ездят редко, сначала пытался что-то сделать, оцепить прицеп, но его заклинило, копать тоже пришлось бы неимоверно долго. Всё время когда езжу по этой трассе задаюсь вопросом, что делать если что-то случится в пути и вот сам оказался в подобной ситуации. Сразу вспомнились наставления моих учителей-альпинистов, о том что спички всегда должны быть с собой в кармане). И спасибо хорошему человеку на белом пикапе (вроде-бы Toyota Hilux), который остановился и помог сначала выдернуть и оцепить прицеп, а затем и машину с огромными усилиями, также спасибо парню на Ларгусе, который так же не остался в стороне. Жаль что человека на пикапе я так и не успел поблагодарить, он сделав доброе дело быстро уехал, без него точно пришлось бы ночевать в тайге».

14:53 29.01.2020 Жительница Славгород Майя Мирзоян на своей странице в ВК поделилась видео окон своего дома, полностью занесённых снегом. Цитата из видео.

16:15 29.01.2020 Заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко в ходе оперативного совещания в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю заявил о вводе режима ЧС в трёх регионах района. Режим коснулся Змеиногорского, Локтевского и Третьяковского районов.

17:34 29.01.2020 Уборка снега в Рубцовске. Фото: rubtsovsk.org

17:36 29.01.2020 К 148 поселкам невозможно проехать из-за снежных завалов — губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

17:41 29.01.2020 За минувшие двое суток в заметённые бураном Третьяковский и Змеиногорский районы Алтайского края завезены порядка 80 тонн продовольствия. Утром 30 января продолжится развоз продуктов по магазинам райнов, в том числе по труднодоступным населенным пунктам. Цитата из канала «Ленина, 59».

18:50 29.01.2020 Дорожники продолжают запускать движение на региональных и федеральных трассах. В настоящее время открыты 13 трасс из 23 закрытых сегодня автодорог. Цитата из канала «Ленина, 59».

18:55 29.01.2020 В Алтайском крае восстанавливают движение по трассам. По последним данным министерства транспорта региона, открыты еще семь участков дорог. В их числе: — Быстрянка — Красногорское, с 0 до 28,5 километра; — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от села Поспелиха до села Курья, остальная дорога закрыта; — А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до села Староалейского; Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай; — Нижнекаменка — Старобелокуриха; Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай; Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, от Бийска до села Усятского, оставшийся участок закрыт.

18:56 29.01.2020 По ряду направлений движение в Алтайском крае ограничено: [[[list-0]]]

18:56 29.01.2020 Дорога «Мельниковка — Александровка» (с 0 по 19 километр) открыта только для легковых автомобилей.

18:57 29.01.2020 В общей сложности движение в Алтайском крае ограничено по участкам 13 дорог, по одной трассе движение ограничено для большегрузов и автобусов. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

19:22 29.01.2020 Спасатели доставляют продукты и воду, оказывают помощь гражданам. Фото: 22.mchs.gov.ru

06:28 30.01.2020 Министерство транспорта Алтайского края обнародовало уточнённые данные о состоянии дорог в регионе после мощного бурана. В частности, сообщается, что утром 30 января открыты участки: Алейск — Петропавловское — Смоленское (от г. Алейск до с. Усть — Пристань), Алейск — Чарышское (от с. Усть-Калманка до с. Чарышское) и Мамонтово — Солоновка (автодорога А-322). Подробности в материале: На Алтае из-за бурана всё ещё закрыты многие трассы

06:30 30.01.2020 Работа ГИБДД в сложных погодных условиях в Алтайском крае. 22.мвд.рф

07:08 30.01.2020 Журналист, архитектор, фотограф Илья Варламов высмеял в Twitter то, как городские власти относятся к расчистке дорог. Особенно его возмутило пренебрежительное отношение к инвалидам. «Уважаемые инвалиды, паркуйтесь, ни в чём себе не отказывайте», — такой фразой он сопроводил несколько фотографий, на которых видны совершенно заваленные снегом парковки с дорожным знаком для инвалидов. Барнаул. неочищенные парковки для инвалидов. Цитата из Twitter Ильи Варламова. Подробности в материале: Барнаул «прославился» начищенными парковками для инвалидов

07:52 30.01.2020 Мэрия Барнаула информирует: «В ночную смену с 29 на 30 января с дорог краевой столицы вывезли 9237 кубометров снега. На городских улицах работали 162 единицы снегоуборочной техники. В прометании проезжей части было задействовано 22 комбинированных дорожных машин с передними отвалами и щетками».

07:57 30.01.2020 Ситуация с заснеженным Змеиногорском и его окрестностями продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает «Змеиногорский вестник» со ссылкой на слова начальника филиала «Змеиногорский» «Юго-Западное ДСУ» Евгения Горюнова, 30 января на расчистке и расширении межпоселковых дорог района работает 15 единиц техники. «Открыты дороги в поселки Черепановский и Новохарьковский, из Рубцовска до Кузьминки дорожники тоже «дошли». Работы идут на дороге Змеиногорск — Рубцовск и на Утку (куда сегодня выедет ремонтная бригада). Дорога должна появиться ориентировочно к 14 часам», — отметил дорожник. Также в планах открытие дороги Гальцовка-Лазурка. Остаются проблемы с доступом в село Саввушка. Основной вопрос — вывоз снега из самого села. Сдвигать его нельзя, так как это создает опасность для жителей. Как только эта проблема будет решена, дорога откроется. По прогнозам службы к концу этой недели все межпоселковые дороги будут открыты. Змеиногорский вестник».

08:00 30.01.2020 Ситуация с расчисткой дорог в самом Змеиногорске стабилизируется. Как сообщил «Змеиногорскому вестнику» руководитель подрядной организации Евгений Приходько, ночью погрузчик расширял улицу Ползунова, в планах организации в предстоящую ночь соединить улицы Ползунова и Фролова, тем самым дать возможность прохождению общественного транспорта. Улица Волкова расчищена до перекрестка к МЭС. На улице Ломоносова идут работы, она тоже будет расчищена до этого перекрестка.Работают трактористы на тротуарах, расчищают пешеходные переходы от тротуара до дороги и остановки.Еще один погрузчик «пробивает» дорогу на «Ягодку». Техника работает на улицах Мельничная и Калашникова, создавая возможность проезда туда ремонтной бригады для ликвидации порыва на водосетях.

08:02 30.01.2020 Алтайский край. После метели. Фото Владимира Ульянова.

09:41 30.01.2020 Пока барнаульцы жалуются на неочищенные тротуары, жители Михайловки роют в огромных сугробах проходы, чтобы помыться в бане. Цитата из видео, опубликованного в группе «Инцидент Барнаул».

09:44 30.01.2020 Жители Алтайского края героически откапывают свои жилища из-под снега, который местами доходит до крыш. Цитата со страницы Сергея Маевского в «ВК».

09:47 30.01.2020 В Локтевском районе Алтайского края снег нарушил транспортное сообщение практически со всеми населёнными пунктами — их 26. В первую очередь там чистят участки региональных трасс. У района есть семь спецмашин, техникой помогают фермеры. Цитата ГТРК «Алтай».

09:56 30.01.2020 В Алтайском крае, который накрыло мощнейшими снегопадами, ощущается нехватка дорожной техники. Такой вывод можно сделать из слов первого заместителя главы администрации Локтевского района Сергея Чичикина. Читайте подробнее: Откапывать Алтай из-под снега мешает изношенная техника

10:14 30.01.2020 По меньшей мере в двух районах Алтайского края — Локтевском и Третьяковском — в снежном плену из-за бурана и снегопадов оказались почти все населённые пункты, а это более 40 сёл и посёлков. Читайте также: В снежном плену остаются десятки алтайских сёл

10:17 30.01.2020 Алтайские дорожники буквально несколько минут назад пробились в деревню Гальцовка Змеиногорского района. Сугробы по краям трассы оказались выше человеческого роста. На очереди деревня Лазурное. Туда везут медикаменты и продукты. Цитата из видео, опубликованного в Facebook Иваном Фоминым.

10:30 30.01.2020 Напомним, спустя неделю после очередного мощного снегопада и только накануне прекратившегося бурана власти Алтайского края объявили режим ЧС в трёх районах Алтайского края. Это произошло тогда, когда попавшие в снежный плен жители более 100 населённых пунктов стали жаловаться на нехватку продовольствия и отсутствие помощи. Читайте также: Сугробы на Алтае превышают человеческий рост

10:43 30.01.2020 Вице-премьер алтайского правительства Игорь Степаненко: «На данный момент 148 населенных пунктов отрезаны от нормальной системы обеспечения. В 12 районах наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Речь идет примерно о 60 тысячах жителей». Цитата — ТОЛК.

10:49 30.01.2020 Вице-премьер алтайского правительства Игорь Степаненко объяснил, почему в крае не ввели режим ЧС из-за бурана и снегопадов. Он, в частности, отметил, что считает достаточным постановления о введении на территории региона режима повышенной готовности, а районы, где сложилась наиболее сложная ситуация, своими решениями ввели режим ЧС. «Да, конечно, плохая погода затянулась, и люди устали от всех этих неудобств. Штормы вымотали людей. Такая изолированность в современных условиях вызывает определенные реакции. И они нам понятны. Но мы делаем все, чтобы оказывать помощь. Все работают на прием информации. Основные вопросы решаются. Пускай с трудом, не везде, где-то более эффективно, где-то менее, но решаются». Цитата —ТОЛК.

10:54 30.01.2020 В селе Утка Змеиногорского района нарушено холодное водообеспечение. Ремонтные бригады просто не могут туда добраться. У них есть все материально-техническое оборудование, чтобы заменить насос. Но физически добраться не могут (Толк).

10:55 30.01.2020 В момент, когда был пик непогоды, более 260 населенных пунктов Алтайского края оказались отрезаны от основных магистралей. Более 1,5 тыс. км дорог требовали расчистки.

11:06 30.01.2020 Тем временем засыпало снегом и соседний с Алтаем Казахстан. Цитата со страницы «Балым Сотрудник» в ВК.

11:07 30.01.2020 Барнаул. 30.01.2020 . Площадь Сахарова. Фото с веб-камеры.

11:12 30.01.2020 «А мы без хлеба и не жили, мы запасливые, в холодильнике его хранили», — так жители села Гольцовка Змеиногорского района Алтайского края отреагировали на известие о поступлении хлеба в местный магазин. Час назад его привезли в населённый пункт вместе с дорожниками, которым пришлось расчищать сугробы в человеческий рост. Цитата из видео, опубликованного каналом «Ленина, 59».

11:32 30.01.2020 Снежный коллапс в Сибири переживает не только Алтайский край. В конце января в интернете распространилось видео расчистки трассы из Омска в Казахстан, заметённой снегом. «Сугробы высотой с грузовик», — передаёт «Город55», добавляя, что под завалами оказались около 100 грузовых фур. Автомобилистам понадобилась помощь спецтехники, так как откопать машины своими силами оказалось невозможно. Об этом: Сибирские сугробы «высотой с грузовик» попали на видео

11:48 30.01.2020 Природной аномалией назвал градоначальник Алтай Кульгинов погоду в Нур-Султане: «В последний раз уровень в 51 мм осадков был 1964 году. Но сегодня при этом буран за бураном, метель за метелью. На сегодняшний день из города вывезли 2 млн 300 тысяч кубометров снега, это более 200 тысяч рейсов КамАЗов. Коммунальные службы работают в три смены, днём и ночью в максимальном режиме». Цитата из группы «За тебя, Бәке» в ВК.

12:07 30.01.2020 Обстановка по ограничениям на дорогах в Алтайском крае по состоянию на 30 января 15:00 местного времени (данные регионального ГУ МЧС РФ). Ограничение движения автотранспорта на участках дорог регионального значения: — К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от Курьи до границы с Республикой Казахстан); — К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от г. Змеиногорск до г. Рубцовск); — К-22 Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от с. Баево до г. Славгород); — К-86 Алексеевка — Березовка — Солонешное; — К-34 Бийск — Усятское — Соусканиха.

12:09 30.01.2020 Спасатели МЧС доставляют гуманитарную помощь. ГУ МЧС Алтайского края.

12:11 30.01.2020 Погода в Алтайском крае стабилизировалась, период сильных ветров и метелей сменился солнечной, морозной и безветренной погодой. Фото Светланы Шаповаловой ИА REGNUM.

12:12 30.01.2020 Усиленные группировки МЧС России на данный момент работают в трех районах Алтайского края с наиболее сложной обстановкой (в Змеиногорском, Поспелихинском, Третьяковском). Основная задача подразделений — оказание адресной помощи гражданам в населённых пунктах, к которым затруднен проезд, в том числе — доставка продовольствия.

12:57 30.01.2020 «Дальше дороги нет!». Спасатели расширяют дороги села Гольцовка Змеиногорского района, куда удалось добраться сегодня, 30 января, по сугробам в человеческий рост. Сотрудники МЧС на снегоходах готовятся к отправке в деревню Лазурка, куда еще нет пути. Жителям везут хлеб и лекарства. Цитата из видео.

13:25 30.01.2020 «К слову о том, как заметает Сибирь, и что такое — застрять в пути, когда у тебя всего одна лопата», — написал на своей странице в Facebook алтайский журналист Илья Кочетков. Также он опубликовал видеоролик о том, как съемочная группа попала в буран рано утром 29 января по пути из Шелаболихи в Иню. «Местные, которые встряли вместе с нами, говорят: последний раз подобное творилось лет 20 назад», — отмечает Илья. Утренний буран на Алтае. Цитата из видео.

13:30 30.01.2020 «Рутинный поход в погреб через снежную целину с успехом заменяет полноценную силовую тренировку и по времени занимает столько же. Сибирь!» — делится информацией и фотографиями на свой странице в Facebook житель Барнаула Павел Рюхов. Цитата с его страницы в Facebook.

13:35 30.01.2020 Корреспонденты газеты «Змеиногорский вестник» только что вернулись с трассы, где дорожники пробивали в снегу дорогу по направлениям: Змеиногорск-Рубцовск, Утка, Харьковка и Саввушка. «Чтобы мы могли напрямую добираться до Рубцовска дорожникам осталось пробить всего одну снежную засаду. В Утку тоже пробивают целину, на Харьковку есть дорога. В Саввушку — пока нет», — пишет Facebook главный редактор издания Людмила Кейбол. Цитата с сё страницы в Facebook.

13:39 30.01.2020 Расчистка дороги в Змеиногорском районе. Цитата со страницы Людмилы Кейбол в Facebook.

15:55 30.01.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетит районы, наиболее пострадавшие от снежного шторма, сообщается на официальной странице в Instagram. 31 января глава региона совершит рабочую поездку в Рубцовск, Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы.

15:56 30.01.2020 31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен встретиться с жителями, спасателями, дорожниками, пройдут совещания с главами муниципалитетов. Будут рассмотрены различные проблемные вопросы, например, об оказании помощи фермерам, которые из-за снежных заносов не могли вывезти молоко — власти.

15:58 30.01.2020 В рабочей поездке по заснеженным районам Алтайского края губернатора Виктора Томенко будут сопровождать заместители председателя правительства региона, начальник Главного управления МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров. Будут приняты решения по обеспечению проезда к населенным пунктам, а также о подготовке к возможным повторным волнам непогоды, обеспечении готовности техники, сокращении сроков ликвидации последствий сильных снегопадов и минимизации потерь — власти.

16:06 30.01.2020 В алтайском городе-курорте Яровом в 20-градусный мороз снова произошёл сбой в работе ТЭЦ. Как сообщает ГТРК «Алтай», в этом муниципалитете до сих пор действует режим ЧС, введённый правительством Алтайского края ещё осенью. «Причина произошедшего уже известна. Утром 30 января из строя вышла транспортёрная лента подачи топлива. Из-за этого стали остывать два котла. В Яровое уже прибыл новый министр промышленности Вячеслав Химочка. Сейчас, по некоторым данным, ленту починили и пытаются запустить котлы. На старте температура была 46 градусов, сейчас — 54. Но, к примеру, канал «Неляпунов» со ссылкой на местных жителей, пишет, что в квартирах батареи чуть тёплые, горячей воды нет. «В администрации Ярового жителям назвали другую причину понижения температуры в домах — «сырой» уголь. В правительстве Алтайского края края говорят, что ночью была остановка ТЭЦ для ремонта котлоагрегатов. Три версии. Кому верить? Или опять никто не знает, что на самом деле происходит?» — задаётся вопросом «Неляпунов». Фото — цитата из канала.

16:11 30.01.2020 В рамках региональной недели депутат Государственной думы Олег Быков («Единая Россия») провел встречи с жителями Крутихинского и Панкрушихинского районов Алтайского края, где из-за снегопадов и порывистого ветра на контроле остается тема расчистки региональных и федеральных трасс. Через село Крутиху проходят автодороги на Славгород, Новосибирск и Казахстан. Депутат обсудил с представителями администрации Крутихинского района организацию пунктов обогрева для автомобилистов, попавших в непогоду.

16:15 30.01.2020 «Сегодня в Новоалтайске сотрудники ГИБДД застряли в частном секторе, я им помогла лопатой и порулила на их патрульной машине, а они толкали, чтобы выехать и они были очень благодарны и оперативно повлияли на очистку этого участка дороги! Я им очень благодарна, если бы они не застряли, то неизвестно когда к нам добрался трактор». Я им очень благодарна, если бы они не застряли, то неизвестно когда к нам добрался трактор«>Я им очень благодарна, если бы они не застряли, то не известно когда к нам добрался трактор. Цитата и фото из канала barnaultelegram.

16:19 30.01.2020 Заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) — председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов посетил Баевский и Завьяловский районы. В ходе визита был рассмотрен вопрос очистки межпоселковых улиц от снега и обеспечения транспортного сообщения. Парламентарий призвал сельхозтоваропроизводителей района продолжить активно участвовать в этом процессе. «Благодарю вас за проделанную работу и активное участие. В том числе благодаря усилиям и технике аграриев в районе налажено стабильное транспортное сообщение», — сказал вице-спикер. Цитата с сайта АКЗС.

16:36 30.01.2020 По данным министерства транспорта Алтайского края, в регионе всё ещё закрыты 10 участков дорог: — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от с. Курья до Змеиногорска); — Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава (с 40 км по 60 км); — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска); — Батурово — Киприно — Юдиха; Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от с. Баево — до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода); — Топчиха — Парфеново — Песчаное (с 0 км по 44 км); — подъезд к пос. Комариха; Алексеевка — Березовка — Солонешное (от с. Соловьиха до с. Березовка); — Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа (от с. Усятское до конца трассы); — Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка. При этом трасса Мельниковка — Александровка (с 0 км по 19 км), открыта только для легковых автомобилей.

16:41 30.01.2020 К вечеру 30 января проезд для всех видов транспорта в Алтайском крае открыт от Змеиногорска до границы Казахстана на дороге Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, а также на дороге Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава (от с. Верх-Чуманка до с. Плотава). В региональном министерстве транспорта отмечают, что по последнему маршруту (с 20 км по 40 км) движение открыто только для легковых автомобилей.

16:56 30.01.2020 Доставка медикаментов и продовольствия в населенные пункты Алтайского края. Фото 22.mchs.gov.ru.

17:33 30.01.2020 Улица Партизанская (центр Барнаула). Цитата из канала болгера Игоря Янцена.

18:47 30.01.2020 Доставка медикаментов и продовольствия в населенные пункты Алтайского края. Фото 22.mchs.gov.ru

20:07 30.01.2020 По прогнозу Гидрометцентра РФ, 31 января в Барнауле ожидается до — 20 °C, без осадков.

20:25 30.01.2020 Отметим, что уже к середине следующей недели в регионе может потеплеть до нуля.

22:03 30.01.2020 Спецтехника убирает снег на перекрестке проспектов Красноармейский и Строителей. Барнаул. 31.01.2020 . Цитата с web-камеры

05:06 31.01.2020 Министерство транспорта Алтайского края актуализировало информацию о дорожной ситуации после снегопадов и бурана. Согласно официальным данным, на утро 31 января закрытыми остаются восемь участков трасс, а что касается трассы Мельниковка — Александровка, то она с 0 км по 19 км открыта только для легковых автомобилей. Читайте также: Несколько алтайских дорог всё ещё закрыты после снегопадов

05:09 31.01.2020 За минувшие сутки более 100 населенных пунктов Алтайского края освобождены от снежного плена и доступны для проезда на автотранспорте. В этом списке и посёлок Утка, куда работники коммунальных служб ждали проезда для восстановления работы водонапорной башни. По состоянию на 8 утра 31 января недоступными для проезда остаются 34 населенных пункта края. Цитата и фото из канала «Ленина, 59».

05:12 31.01.2020 Дорожники Юго-Западного ДСУ, которые пробились в посёлок Утка (Змеиногорский район Алтайского края), водрузив флаг на въезде в посёлок. Цитата и фото из канала «Ленина, 59».

05:14 31.01.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прибыл в Рубцовск, где, вместо плановой встречи в администрации города, отправляется на осмотр городских улиц. Цитата и фото из канала «Ленина, 59».

05:16 31.01.2020 Утро 31 января в Рубцовске. Автобус правительства Алтайского края делает остановку на ул. Северной. Жители Рубцовска в соцсетях и обращениях в край жаловались губернатору Виктору Томенко на плохую уборку улиц, в том числе и в этом районе города. Цитата и фото из канала «Ленина, 59».

05:24 31.01.2020 Помимо Рубцовска, алтайский губернатор Виктор Томенко намерен побывать сегодня, 31 января, в Локтевском, Третьяковском и Змеиногорском районах, где введён режим ЧС из-за непогоды.

06:25 31.01.2020 Судя по сообщению, которое оставил в Facebook пресс-секретарь алтайского губернатора Дмитрий Негреев, глава алтайского края Виктор Томенко остался не очень доволен тем, как убираются от снега улицы в Рубцовске. «На Мемориале Славы в Рубцовске прочищена только узкая дорожка к Вечному огню. На остальной территории снег не убран. Сейчас там невозможно провести никакое мероприятие с участием горожан, а в воскресенье годовщина победы в Сталинградской битве. Губернатор указал на это мэру», — написал Дмитрий. Заснеженный мемориал Славы в Рубцовске. Цитата со страницы Дмитрия Негреева.

06:35 31.01.2020 По пути в районы, в которых сейчас действует ЧС из-за снегопадов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и сопровождающие посмотрели, как убирают дворы и чистят улицы в Рубцовске. «Побывали на площади перед железнодорожным вокзалом. Сейчас в администрации города идёт совещание. Примечательно, что в путешествии по городским дворам, маршрут прокладывал губернатор"> «Побывали на площади перед железнодорожным вокзалом. Сейчас в администрации города идёт совещание. Примечательно, что в путешествии по городским дворам, маршрут прокладывал губернатор», — пишет пишет Facebook автор фото Иван Фомин.

06:43 31.01.2020 Барнаул вместе с похолоданием (сейчас в столице Алтайского края столбик термометра опустился до — 20 °C) накрыло смогом. Автор видео, цитата из которого опубликована ниже, за кадром говорит, что совершенно нечем дышать, в воздухе стоит нехороший запах. Заснеженный Барнаул. Цитата из видео.

07:06 31.01.2020 На смену непродолжительному периоду морозов в Алтайский край идет новая волна потепления. Уже на следующей неделе в регионе установится теплая погода, которая будет сопровождаться снегопадами и метелями. А в ближайшие три дня будет преимущественно без осадков. Цитата с сайта «Алтайская правда». Алтайский край. После снегопадов. Фото ИА REGNUM.

07:09 31.01.2020 Начальник Юго-западного ДСУ Игорь Левин докладывает губернатору Виктору Томенко о работах по расчистке краевых и межмуниципальных дорог в Локтевском, Третьяковском и Змеиногорском района. Цитата со страницы пресс-секретаря главы Алтайского края в Facebook.

07:15 31.01.2020 С последствиями продолжительных снегопадов продолжают бороться в Змеиногорске. Как сообщает «Змеиногорский вестник» со ссылкой на руководителя подрядной службы в Змеиногорске Евгения Приходько, в ночь на 31 января дорожники прочистили кольцо между улицами Ползунова и Фролова, а это значит, что есть шанс скорого возобновления работы общественного транспорта. «Пробита дорога до «Ягодки» со стороны улицы Льва Толстого. На улице Комсомольская работает погрузчик. Снегоочистительная техника дошла до порыва водосетей на улице Калашникова», — говорит дорожник.

07:53 31.01.2020 Глава Локтевского района Галина Глазунова рассказала губернатору Алтайского края Виктору Томенко, как район переживал снежную стихию. Такое обилие снега местные жители последний раз видели зимой 1999−2000 годов. В настоящее время делегация края заезжает в Горняк. Цитата из канала «Ленина, 59».

07:55 31.01.2020 Рубцовск давно такого не видел. Рано утром 31 января 2020 года город разбудил блеск полицейских мигалок. Это в город въехал кортеж губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Глава региона привез с собой несколько высокопоставленных чиновников, которые своим видом наводят дрожь на местных бюрократов. Цитата и фото из канала «Неляпунов».

08:03 31.01.2020 Министерство транспорта Алтайского края: «На данный момент движение для всех видов транспорта восстановлено на трассах Топчиха — Парфеново — Песчаное и Мельниковка-Александровка».

08:04 31.01.2020 Семь участков дорог всё ещё закрыты в Алтайском крае: — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Курья до Змеиногорска; — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска; — Батурово — Киприно — Юдиха; — Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до Славгорода; — Алексеевка — Березовка — Солонешное, от с. Соловьиха до с. Березовка; — Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, от с. Усятское до конца трассы; — Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка.

08:18 31.01.2020 Дорожная ситуация в Алтайском крае после мощного бурана и снегопадов продолжает оставаться напряжённой. Чтобы определить, насколько, губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 31 января, отправился в командировку по районам, попавшим в снежный плен. Читайте подробнее: Алтайский губернатор отправился в «снежную» командировку

08:22 31.01.2020 По итогам осмотра дворов в Рубцовске глава Алтайского края Виктор Томенко дал низкую оценку работе управляющих компаний: «90% из них не выполняют свои обязанности. Заметна работа лишь 6 из 60 управляющих компаний. Что делать с управляющими компаниями — нам надо всем вместе решать». Фото — правительство Алтайского края.