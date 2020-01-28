Калуга, 28 января, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. подписок на печатные издания для детских домов, домов престарелых и инвалидов оформили жители Калужской области в рамках благотворительной акции «Дерево добра». Об этом 28 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Ольга Строк.

Иллюстрация пресс-службы УФПС Калужской области Логотип благотворительной акции «Дерево добра»

Для детей оформляют подписку на развивающие издания, для старшего поколения — газеты и журналы по теме здоровья, садоводства, а также сканворды и другие тематические издания. По желанию благотворителя можно оформить подписку в адрес одиноких пенсионеров, многодетной семьи или сельских библиотек.

«Почта России проводит акцию «Дерево добра» с 2015 года. В поддержку акции в почтовых отделениях размещаются информационные материалы и даже уже заполненные абонементы в адрес социальных учреждений. Остаётся только оплатить абонемент. Список изданий определяется с учетом пожеланий самих учреждений, а также по выбору дарителя. С 3,7 тыс. подписных изданий клиенты могут ознакомиться в каталоге Почты России» в почтовых отделениях области, — сказала Ольга Строк.