Ярославль, 28 января, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области объявил предостережение Ярославской епархии РПЦ из-за самовольной замены главки и креста на храме XVIII века. Эта информация содержится в ответе директора департамента Александра Филяева градозащитникам, который опубликовала Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова Храм Петра и Павла в Петровском

Храм Петра и Павла в поселке Петровское Ростовского района — объект культурного наследия регионального значения. Он находится в безвозмездном пользовании епархии. Как сообщила Ольга Мазанова, в конце 2019 года настоятель заменил старую зеленую главку с крестом на новую, золотистого цвета. Была изменена и форма главки.

Департамент провел внеплановую проверку. Слова градозащитницы подтвердились. Более того, специалисты установили, что «главка и крест имеют отклонение от вертикальной оси», то есть установлены криво. Работы не были согласованы с департаментом, как того требует закон.

Документы о нарушениях департамент ОКН отправил в прокуратуру, а также предостерег епархию от нарушений закона об охране культурного наследия.