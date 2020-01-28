Барнаул, 28 января, 2020, 08:12 — ИА Регнум. В снежном плену из-за снегопадов остаются десятки алтайских населённых пунктов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, ограничения продолжают действовать на 10 участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайские спасатели помогают жителям заснеженных сёл

ГУ МЧС по Алтайскому краю Так доставляют воду жителям отрезанных снегом сёл Алтайского края

Как пояснил сегодня, 28 января, в ходе оперативного совещания начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, к нескольким населенным пунктам Змеиногорского и Третьяковского районов формируются колонны по доставке продуктов. В местах где проезд будет невозможен, груз будет доставлен на снегоходах и снегоболотоходе.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Автомобиль МЧС

«Гражданам, попавшим в снежный плен, представители МЧС России продолжают оказывать всевозможную помощь в самых разных ситуациях, ни одна просьба не остаётся без внимания», — подчеркнул Александр Макаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уже более месяца почти не прекращаются снегопады. Неочищенные дороги стали серьёзной проблемой как для горожан, так и для сельских жителей. Штормовой прогноз в связи с сильной метелью и ветром действует и сегодня, 28 января.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Колонна спасателей

Решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 23 января 20 201 года для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим «повышенной готовности».

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