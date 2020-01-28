Абакан, 28 января, 2020, 04:01 — ИА Регнум. В День воинской славы России 27 января семеро жителей Хакасии в торжественной обстановке получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все награждённые являются жителями блокадного Ленинграда, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

R-19.ru Награждение жителей блокадного Ленинграда в Хакасии

Юбилейные медали Нонне Колесниковой, Ядвиге Левищевой, Розе Паушу, Людмиле Соколовой, Петру Штро, Галине Фёдоровой и Нине Нетепенко вручил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Всех их детьми эвакуировали из блокадного Ленинграда, в том числе по легендарной «Дороге жизни».

Добавим, в Хакасии на сегодняшний день проживают 26 жителей блокадного Ленинграда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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