Калуга, 27 января, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вошел в ТОП-10 первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) за 2019 год медиа-рейтинга компании «Медиалогия». Об этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги вошел в ТОП-10 первых лиц столиц субъектов ЦФО

«Компания «Медиалогия» подготовила медиа-рейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за 2019 год. Из 32 глав городов и руководителей администраций городов ЦФО Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов по итогам года занял в медиа-рейтинге 7-е место», — сказали в пресс-службе.

В ТОП-10 также вошли главы Воронежа, Ярославля, Липецка, Орла, Рязани. Владимира, Смоленска, Курска и Брянска.

Александр Иванов в 2001, 2005, 2010, 2015 годах избирался депутатом Городской думы по избирательному округу №3, расположенному в центральной части Калуги. 1 октября 2015 года тайным голосованием во второй раз был избран своими коллегами на должность главы городского самоуправления Калуги, до этого трижды был председателем думы.