Архангельск, 27 января, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Три часа боролись пожарные с огнем на судне «Святитель Иннокентий», стоящем на ремонте в Архангельске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

29.mchs.gov.ru «Святитель Иннокентий» в огне

Сигнал о возгорании поступил в 16 часов. На место пожара были направлены силы и средства по 2-му, повышенному номеру сложности. К тушению привлечено от РСЧС 42 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек и 7 единиц техники.

По данным ведомства, тушение пожара осложнялось тем, что пожарные не могли проникнуть внутрь горящего помещения.

Пожар был ликвидирован в 18:50. Площадь возгорания составила 66 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.