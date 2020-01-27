Нарьян-Мар, 27 января, 2020, 18:48 — ИА Регнум. В школе №1 Нарьян-Мара сегодня чествовали Валентину Коткину и Валентину Дерягину, которые провели детство в блокадном городе во время Великой Отечественной войны.

Adm-nao.ru Александр Цыбульский вручает юбилейную медаль к 75-летию Победы

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства, губернатор НАО Александр Цыбульский вручил жительницам блокадного Ленинграда юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и призвал школьников узнать как можно больше о трагических страницах истории.

«Блокада Ленинграда — это страшное по своей жестокости событие, ведь фашистская Германия, по сути, обрекла огромный город на вымирание. Люди постоянно находились под бомбами и обстрелами, отрезанные от всех путей снабжения, в том числе продовольствием, но даже в этих условиях они продолжали жить. Школьники посещали уроки, правда, больше в бомбоубежищах или в помещениях, расположенных вблизи от них, потому что в любой момент могла начаться бомбёжка. И тем не менее ваши ровесники ходили в школу и даже были отличниками, потому что понимали, что это — их вклад в общую победу», — сказал губернатор Александр Цыбульский.

Он также посоветовал школьникам изучать историю и узнать как можно больше о блокаде у ее свидетелей.

«Какой бы страшной и горькой она ни была — её нужно знать, чтобы не допустить повторения», — завил он.

Валентина Александровна Дерягина родилась 5 декабря 1935 года. Война и блокада застали её в возрасте 6 лет. В 7 лет, в 1942 году, она была эвакуирована через осаду в город Вельск Архангельской области. Позже с семьёй приехала в Ненецкий округ, которому посвятила 47 лет своей трудовой жизни: 34 года работала на главном мясоперерабатывающем предприятии округа и 13 лет — во вневедомственной охране. Сегодня Валентина Александровна живёт в Нарьян-Маре, она воспитала троих детей.

Валентина Иосифовна Коткина родилась 2 мая 1942 года в деревне под оккупированным Ленинградом. В семье было четыре ребёнка, Валентина была самой младшей. До 20 лет Валентина Иосифовна жила в Ленинграде, затем с супругом переехала в село Несь, где 24 года работала в Несском рыбкоопе.