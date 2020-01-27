Калуга, 27 января, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Проект государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области» 27 января был одобрен правительством региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru На газонаполнительной компрессорной станции.

На заседании областного правительства министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егор Вирков заявил, что газомоторное топливо в разы дешевле бензина и дизельного топлива и более экологично. В настоящее время на территории области эксплуатируются две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Через пять лет их количество возрастет до 13. За счет федерального и регионального бюджетов объем финансирования составит 194 млн рублей. Одновременно инвесторам будет компенсироваться треть затрат на строительство газонаполнительных компрессорных станций. Компенсации получат и перевозчики, принявшие решение перевести автопарк с бензина и дизельного топлива на газ.

На начало 2020 года на экологически безопасный вид топлива — газовое — в регионе уже переведено более 500 автомобилей. В основном, это рейсовые автобусы марки «ПАЗ», грузовые автомобили и микроавтобусы.