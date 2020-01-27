В Ярославле определен подозреваемый в ДТП с автобусами
Ярославль, 27 января, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с ДТП на Московском проспекте в Ярославле 24 января возбуждено в отношении водителя пассажирского автобуса «ЛиАЗ» 41-го маршрута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Автобус 41-го маршрута, спровоцировавший ДТП, принадлежит АО «ПАТП-1», которым владеет мэрия Ярославля. Между тем дело возбуждено именно в отношении водителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Сам водитель сейчас находится в больнице. Ранее эксперты ИА REGNUM высказывали версию, что к трагедии привел именно «человеческий фактор». Впрочем, не исключены и проблемы со здоровьем водителя.
Сейчас следствие назначило проведение автотехнической и медицинской экспертиз, которые должны прояснить обстоятельства странной аварии.