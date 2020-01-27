Ярославль, 27 января, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с ДТП на Московском проспекте в Ярославле 24 января возбуждено в отношении водителя пассажирского автобуса «ЛиАЗ» 41-го маршрута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария в Ярославле

«Установлено, что мужчина 1958 г. р., управляя автобусом «ЛиАЗ», не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшимся автобусом «ЛиАЗ» (под управлением мужчины 1971 г. р.), который, сместившись вперед, произвел столкновение с автомобилем «Хендай», также в результате ДТП еще пять легковых автомобилей получили технические повреждения. В результате ДТП пассажир автобуса «ЛиАЗ», мужчина 1948 г. р. скончался», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Автобус 41-го маршрута, спровоцировавший ДТП, принадлежит АО «ПАТП-1», которым владеет мэрия Ярославля. Между тем дело возбуждено именно в отношении водителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сам водитель сейчас находится в больнице. Ранее эксперты ИА REGNUM высказывали версию, что к трагедии привел именно «человеческий фактор». Впрочем, не исключены и проблемы со здоровьем водителя.

Сейчас следствие назначило проведение автотехнической и медицинской экспертиз, которые должны прояснить обстоятельства странной аварии.