Тамбов, 27 января, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возложил цветы к стеле с землей города-героя Ленинграда, расположенной в мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Тамбове, и поздравил с днем полного освобождения Ленинграда свидетельницу тех событий Полину Ивановну Кулаеву, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 27 января, Россия отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этой дате приурочено множество мероприятий, которые проходят во всех городах и районах Тамбовской области. Утром губернатор Александр Никитин возложил цветы к стеле с землей города-героя Ленинграда, расположенной в мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Тамбове.

«Это особый праздник для нашей страны, для каждой семьи. Пусть ветераны, участники Великой Отечественной войны будут здоровы и как можно дольше будут вместе с нами отмечать День Победы», — сказал Александр Никитин.

Чуть позже он пришел в гости к свидетелю тех событий — Полине Ивановне Кулаевой, чтобы в ее лице поздравить ветеранов Великой Отечественной с полным снятием блокады Ленинграда. Полина Кулаева — операционная сестра, воевала на Ленинградском, Карельском, Белорусском фронтах. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», имеет более 15 юбилейных медалей, знак «Отличник министерства здравоохранения», является ветераном труда. Скромная и тихая, она не любит говорить о своих заслугах.

«Большое счастье для нас поздравлять вас сегодня. Наша общая благодарность от всех потомков вам за Победу!» — обратился к Полине Ивановне глава региона.

В теплой домашней атмосфере губернатор поговорил с ветераном не только о жизни в блокадном Ленинграде, но и о важных вопросах сегодняшних дней.

«У вас энергетика потрясающая! И радостно, и приятно общаться с вами… До слез», — признался Александр Никитин.

«А у вас какая энергетика! Спасибо, что нашли время прийти ко мне в гости на чай, поговорить. Теперь, благодаря вашему визиту, я буду жить еще с большей радостью и оптимизмом. Вы мне столько положительных эмоций сегодня подарили!» — сказала Полина Ивановна.

Губернатор вручил ей ценные подарки и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Полина Ивановна стала первой, кто получил эту награду в Тамбовской области. Всего в регионе будет вручена 9491 юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В преддверии полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Тамбовская область подключилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой волонтёры посещают ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, которые проживают сейчас в Тамбовской области. Также с 18 января на памятных мероприятиях добровольцы раздают те самые символичные 125 граммов хлеба, благодаря которым многим ленинградцам удалось выжить. Сегодня в Тамбовском молодёжном театре состоялось финальное мероприятие акции.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. В Тамбовской области на данный момент проживают 57 блокадников. 27 января отмечается 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.