Санкт-Петербург, 27 января, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Марсово поле в Петербурге 27 января на несколько часов стало местом боя, — здесь реконструкторы воспроизвели сцену отражения авианалета фашистских самолетов на Ленинград из зенитной пушки, задержание шпиона и сбитого немецкого летчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-историческая инсталяция на Марсовом поле

Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» представил горожанам и туристам программу, посвящённую Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

В двухчасовую программу вошли выступления солистов и творческих коллективов, которые исполнили самые известные фронтовые песни. Также перед несколькими десятками зрителей выступили участники файер-клуба «Гардарика», которые под песню Кипелова «Непокоренный» показали шоу с огнём.

Кульминацией мероприятия стала реконструкция авианалета. Члены военно-исторического клуба «Наш политех» воспроизвели десять выстрелов из учебного макета 85-мм зенитной пушки 52-К образца 1939 года.

Реконструкция вызвала большой интерес среди зрителей, несмотря на жуткий грохот пушки, петербуржцы и гости города смогли оценить все десять залпов орудия.

Видео: Елена Молчанова © ИА REGNUM