Ярославль, 27 января, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля выступили против инициативы депутатов Ярославской областной думы об ужесточении правил капитального ремонта. Поправки в региональный закон обсудила комиссия по законности муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты областной думы приняли в первом чтении ряд инициатив, которые расширяют права фонда капремонта и ухудшают права жителей. В частности, срок перехода на спецсчет увеличивается с 3 месяцев до года, запрещается устанавливать за счет средств капремонта общедомовые приборы учета. Кроме того, в новых домах деньги на капитальный ремонт предлагается собирать не через 4,5 года после сдачи дома, а через три.

Депутаты муниципалитета назвали эти меры «непопулярными, которые людям не объяснишь». Городские избранники полагают, что меры направлены на решение проблем фонда, а не людей.

«То, что сейчас предлагается в стенах областной думы — это еще один шаг, в сторону того, чтобы совсем осложнить жизнь жителей города Ярославля на пути энергоэффективного ремонта. Позиция инициаторов данного закона о том, что пусть не делают за счет средств капитального ремонта, а делают за счет дополнительных взносов. Мы прекрасно понимаем, насколько тяжело наших соседей убедить в том, что надо еще какие-то дополнительные деньги собирать», — сказал председатель комиссии по законности муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Другой важный момент — увеличение срока перехода на специальные счета — также вызвал возмущение городских депутатов. Они говорят, что фонд отнимает у людей возможность самостоятельно отремонтировать свое жилье. По словам Олега Ненилина, сейчас фонд капремонта Ярославской области предпринимает все усилия, чтобы остановить переход домов на спецсчета.

«В Москве Собянин издал постановление о стимулировании капитального ремонта по спецсчетам, у них целая ассоциация создана, выставка по капитальному ремонту, где обучают, как организовывать ремонтировать дома свои самостоятельно. Там чиновники идут навстречу и создают механизмы как поощрения, так и контроля. А у нас говорят, нет, давайте с трех месяцев до года, завернем всем ласты, и будет всем счастье», — сказал Олег Ненилин.

Депутаты муниципалитета были единодушны — они не согласны с изменениями в региональный закон о капремонте. Они предложили доработать изменения в закон и привлечь к этому вопросу как собственников домов, так и заинтересованный бизнес. Звучали предложения и о более жестких формулировках. Но представители жителей Ярославля пока надеются на то, что будут услышаны в региональном заксобрании.