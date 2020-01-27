Муниципалитет Ярославля выступил против облдумы
Ярославль, 27 января, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля выступили против инициативы депутатов Ярославской областной думы об ужесточении правил капитального ремонта. Поправки в региональный закон обсудила комиссия по законности муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты областной думы приняли в первом чтении ряд инициатив, которые расширяют права фонда капремонта и ухудшают права жителей. В частности, срок перехода на спецсчет увеличивается с 3 месяцев до года, запрещается устанавливать за счет средств капремонта общедомовые приборы учета. Кроме того, в новых домах деньги на капитальный ремонт предлагается собирать не через 4,5 года после сдачи дома, а через три.
Депутаты муниципалитета назвали эти меры «непопулярными, которые людям не объяснишь». Городские избранники полагают, что меры направлены на решение проблем фонда, а не людей.
Другой важный момент — увеличение срока перехода на специальные счета — также вызвал возмущение городских депутатов. Они говорят, что фонд отнимает у людей возможность самостоятельно отремонтировать свое жилье. По словам Олега Ненилина, сейчас фонд капремонта Ярославской области предпринимает все усилия, чтобы остановить переход домов на спецсчета.
Депутаты муниципалитета были единодушны — они не согласны с изменениями в региональный закон о капремонте. Они предложили доработать изменения в закон и привлечь к этому вопросу как собственников домов, так и заинтересованный бизнес. Звучали предложения и о более жестких формулировках. Но представители жителей Ярославля пока надеются на то, что будут услышаны в региональном заксобрании.