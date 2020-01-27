Сухиничи, Калужская область, 27 января, 2020, 18:09 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой Сухиничского района признано законным решение о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое детей. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом 27 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.

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Установлено, что 26 января в 22:30 на 261-м километре автодороги М-3 «Украина» водитель автомобиля Nissan Tiida, не справилась с управлением, и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford Focus.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного «нарушение лицом, управляющем автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование контролируется прокуратурой», — сказала Искрина Лепёхина.