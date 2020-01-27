Горно-Алтайск, 27 января, 2020, 16:08 — ИА Регнум. 27 января в столице Республики Алтай в день 76-летия снятия блокады Ленинграда чествовали участников тех событий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в Горно-Алтайске проживают трое бывших жителей блокадного города.

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru Акция «Блокадный хлеб» в Горно-Алтайске

Элле Молодых было три года в 1941 году, когда город трёх революций был окружен немецко-финскими войсками. После смерти дедушки, девочку вместе с группой других детей вывезли по льду Ладожского озера на «большую землю».

«По дороге в Сибирь в товарном вагоне железнодорожного состава под обстрелами ушла из жизни сестра Эллы Александровны. Добрались с мамой до Кемеровской области, где и остались. Мама стала работать в колхозе», — отметили в правительстве.

Впоследствии Элла Молодых в Кузбассе получила специальность медсестры.

В 1942 году пятилетний Виктор Розенков остался один, после того, как мать умерла от голода. Мальчик попал в детский дом, воспитанников которого эвакуировали в Горьковскую область. Отучился на токаря, после чего его направили на завод химической промышленности в Иркутской области.

Третья из алтайских блокадников, Таисия Грибанова с 1944 по 1946 годы служила медсестрой на Прибалтийском и Ленинградском фронтах.

«В дни блокады медсестры не только ухаживали за больными, но и убирали за ними, чистили помещения, выносили мусор, скалывали лед», — сообщают в пресс-службе.

Служба Таисии Николаевны была отмечена орденом Отечественной войны 2 степени и юбилейными медалями.

Кроме того, сегодня в столице Горного Алтай прошла акция «Блокадный хлеб», в рамках которого жителям рассказали о событиях во время блокады, о норме в 125 граммов хлеба и т.д.

«Наша задача — сохранять память о тех событиях, с уважением относиться к истории своей страны, почитать людей, которые пережили весь ужас военных лет», — подчеркнула глава администрации города Ольга Сафронова.

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