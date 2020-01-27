Тверь, 27 января, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Традиционная акция «Блокадный хлеб» состоялась 27 января, в 76-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда, в Твери. В ней приняли участие учащиеся 40 школ, колледжей и вузов города, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи Ирина Пелевина. Старт акции был дан на Площади у Обелиска Победы в 11:00.

Фото предоставлено администрацией Твери Акция «Блокадный хлеб» в Твери

В рамках акции волонтёры на площадке на улице Трёхсвятской с 13:00 до 14:00 организовали тематическую инсталляцию пункта выдачи суточных пайков — 125 грамм хлеба, которые полагались жителям блокадного Ленинграда в сутки на человека.

«Также в рамках акции работали викторина «Что ты знаешь о Ленинграде и его подвиге», квест «Блокадный Ленинград» и интерактивная выставка «Моя история». В течение часа студенты колледжа читали стихи, отрывки из «Блокадных дневников», — уточнила Ирина Пелевина.

27 января исполнилось 76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Акция «Блокадный хлеб» в Тверской области. Кроме областного центра, состоялась в Старице, Торжке, Ржеве, Андреаполе, Бежецке, Бологое, Западной Двине, Калязине, Конаково, Кимрах, Кесовой Горе, Кашине, Лесное, Молоково, Максатихе, Пено, Селижарово, Сонково, Лихославле, Оленино, Фирово, ЗАТО «Озерный», Вышневолоцком и Нелидовском городских округах.