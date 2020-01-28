Вашингтон, 28 января, 2020, 06:44 — ИА Регнум. В марте должны состояться крупнейшие за последние 25 лет комплексные учения войск НАТО под кодовым наименованием «Defender Europe 2020». В какую логику укладывается это мероприятие и есть ли смысл в том, что США перебросят 20 тысяч своих военных за океан, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Само по себе мероприятие, в котором примут участие не менее 40 тысяч военнослужащих (а с учетом обеспечения их действий число участников возрастет многократно), несколько удивляет. Все эти огромные перемещения, требующие значительных расходов, будут осуществлены в рамках военного спектакля «отражения угрозы с Востока». Ангажированная пресса рекламирует учения, сравнивая их чуть ли не с возрождением боевой мощи НАТО в масштабах 70-х годов прошлого века.

С другой стороны, России, которая, разумеется, и скрыта за той самой «угрозой», беспокоиться особо не о чем. Такие движения войск опасности для нее не несут, а вот Европе, видимо, предстоит раскошелиться — как и остальным американским союзникам, которых угораздило ощутить на себе заботу американской военной машины.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Учения «Защитник Европы 2020»: США пытаются запугать ЕС».