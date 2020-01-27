Москва, 27 января, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование. Об этом заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

Польский флаг

«Как мы видим, Трамп и та группа, которая стоит за Трампом, несколько меняет конфигурацию глобализации. Уже некоторое напряжение возникло у польского руководства с тем же Трампом, который достаточно прохладно относится к нынешним польским политикам», — заявил Лепехин.

Он отметил, что последние десятилетия Польша оставалась одним из ключевых опорных пунктов американской внешней политики. Теперь же, когда период мировой гегемонии США уходит в прошлое, радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.

«Польша была форпостом наступления демократов, в том числе на коммунизм, на Россию. В этой нише польскому руководству было комфортно — они на это получали деньги, на этом делали карьеру», — отметил он.