Киев, 27 января, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Харькове радикалы сорвали проведение митинга в защиту русского языка и русскоязычных школ, который должен был состояться сегодня, 27 января, возле здания облгосадминистрации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

К назначенному времени радикалов собралось значительно больше, чем участников акции. Начались стычки, в ходе которых неустановленные лица распылили газ. После этого в конфликт вмешалась полиция, которая эвакуировала участников митинга.

О задержаниях в настоящий момент ничего не известно, в полиции столкновения не комментировали. Митинг пытался организовать глава Харьковской городской организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрей Лесик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла закон о среднем образовании, который фактически окончательно уничтожает возможность использовать русский язык при обучении в школах Украины.