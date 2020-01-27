Тбилиси, 27 января, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Бывший председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который является руководителем постоянной делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы, избран вице-президентом ПАСЕ.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

По информации пресс-службы парламента Грузии, голосование по его кандидатуре состоялось в рамках зимней сессии ПАСЕ 27 января. В работе сессии участвует парламентская делегация Грузии во главе с Ираклием Кобахидзе.

Глава МИД Грузии как председатель комитета министров Совета Европы выступит на этой сессии с отчетом о проделанной работе и о приоритетах Грузии на посту председателя СЕ. А 28 января к участникам ПАСЕ обратится президент Грузии Саломе Зурабишвили.