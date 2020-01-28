Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 28 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 28 января: в 1942 году сформирован Крымский фронт. В 45-м Красная армия освободила от гитлеровцев Литовскую ССР.

Немецко-фашистские захватчики превратили свой плацдарм в районе Клайпеды в сильно укреплённый район. Особенно напряжённые бои выдались на ближних подступах к городу. Гитлеровцы оказывали яростное сопротивление, но не смогли сдержать натиска красноармейцев и оставили город, понеся большие потери.