Москва, 27 января, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

Об этом заявил источник в руководстве партии, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Игнатьев вручал ключи от пожарной машины сотруднику МЧС, при этом глава Чувашии вынудил офицера подпрыгнуть.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия поставит вопрос об исключении главы Чувашии из партии и о его соответствии занимаемой должности. Он отметил, что поведение руководителя региона Игнатьева находится «за гранью понимания» и вызывает крайнее возмущение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о ситуации, но высказывать какие-либо оценки он воздержался.