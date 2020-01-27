Обнинск, Калужская область, 27 января, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области в роддоме клинической больницы №8 отказались бесплатно принять роды у женщины так, как у неё нет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако у роженицы на руках имеется полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом 27 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала правозащитник из Обнинска Татьяна Котляр.

В больнице

По её словам, сегодня в городской родильный дом «скорая помощь» привезла женщину, у которой начались роды, к тому моменту уже отошли воды.

«В медицинском учреждении роженицу не принимают — требуют подписать договор о платных услугах. Фактически вымогают деньги. Женщина рискует родить прямо на полу коридоре. Позвонила дежурному прокурору города Обнинска. Бесполезно. Женщину отправили рожать в Калугу, а это порядка 80 километров. Довезут ли, не знаю…», — сказала Татьяна Котляр.

Ранее комментируя негативную ситуацию с падением рождаемости, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил слушателям радиостанции «Говорит Москва», что это напрямую связано с нехваткой женщин, а меры по стимуляции рождаемости пока не работают.

«Есть такое понятие, как маятник. Возьмите прошлые годы: у нас один из самых высоких ростов был рождаемости. От нуля не бывает падения. Падение всегда бывает от каких-то достижений. Есть и объективные причины: мужики не могут за женщин начать рожать, если их [женщин] нету — провал демографический сложился на этот период времени. Мы напридумывали эксклюзивных мер, всё равно даже с помощью этих мер мы не вытягиваем», — сказал Анатолий Артамонов.