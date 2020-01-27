Санкт-Петербург, 27 января, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 27 января после возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище осмотрел находящийся рядом павильон на проспекте Непокоренных, 43.

Gov.spb.ru Александр Беглов вручает будущий экспонат Анатолию Бернштейну

В этом павильоне ранее находился магазин цветов, но, когда собственник помещения решил открыть там ресторан, жители возмутились и обратились с жалобами в Смольный. Власти обратились к бизнесу, и в декабре 2019 года глава патриотического объединения «Ленрезерв», предприниматель Анатолий Бернштейн выкупил павильон.

В настоящее время в здании ведется капитальный ремонт, в ходе которого будут заменены аварийные конструкции и отреставрирован фасад. К Дню Победы там разместится экспозиция, связанная с блокадой Ленинграда.

Беглов подарил первый экспонат для будущей экспозиции. Им стал громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе им. Калинина.

«В ближайшее время мы соберем блокадников, обсудим эскизы экспозиции. От их решения будет зависеть, какая именно выставка появится в этом месте», — сказал губернатор.

Александр Беглов поблагодарил главу «Ленрезерва» Анатолия Бернштейна, благодаря которому павильон получит новую жизнь, сообщили в Смольном.