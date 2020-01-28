Москва, 28 января, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» стал долгожданной новинкой, поступившей в состав российских вооружений в конце прошлого года. О том, чем этот комплекс отличается от своих предшественников и какие задачи ему предстоит решать, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Vitaly V. Kuzmin ЗРС С-350Е «Витязь»

Доводка комплекса ЗРК «Витязь» продолжалась целых 4 года — с заявленного срока окончания основных работ в 2015 году. Для системы, сочетающей в себе высокую сложность и новизну, эта задержка не удивительна. Задача, которую предстоит решать С-350 «Витязь», связана с защитой от угрозу с воздуха на дистанциях средней дальности, чем до сих пор занимался его предшественник С-300ПС.

С учетом уникальных особенностей ЗРК С-350 его способность к отражению воздушных атак как аэродинамических, так и баллистических объектов, значительно превосходит таковую у предшественника. Кроме оснащения двумя многофункицональными радиолокационными станциями, С-350 оснащен зенитными ракетами нового поколения, динамические характеристики которых позволяют обеспечивать сверхманевренность этой ракеты в диапазоне высот от 5 метров от 30 км.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Новый «Витязь» российской противовоздушной обороны».