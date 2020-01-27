Киев, 27 января, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 января, продолжает рабочий визит в Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Накануне вечером Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.

Президент Украины выступил с речью, отметив, что для него «честь и ответственность» встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

Программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Переговоры президентов состоятся сегодня.

«Интересно, что ранее Зеленский отказался принимать участие в Израиле в международном форуме, посвящённом Холокосту. И ранее от участия отказался президент Польши Дуда. И вот теперь два политических «лузера», Дуда и Зеленский, проводят свое мероприятие. Зато тут точно Зеленский будет в центре события. А не человеком-никто, как в Давосе или в Израиле», — комментирует ситуацию украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский в ходе визита в Израиль заявил, что не пойдет на форум по Холокосту из-за того, что на этом мероприятии якобы «ограниченное количество мест». Эксперты считают, что на форуме обязательно возник бы вопрос об участии украинских националистов в массовых убийствах евреев, на который президенту Украины «отвечать неудобно».