Ярославль, 27 января, 2020, 14:14 — ИА Регнум. 27 января, в день 76-летия освобождения Ленинграда от блокады, опубликованы списки эвакуированных в Ярославскую область ленинградцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Документы Государственного архива Ярославской области

Ярославская область стала основным направлением эвакуации жителей Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В городе и области в 1941−42 годах было организовано 400 новых детских домов.

«Работа над этим проектом, приуроченным к 75-летию Великой Победы, началась в прошлом году, — рассказал начальник управления по делам архивов правительства Ярославской области Евгений Гузанов. — Все филиалы архивной службы занимались подбором документов и переводом их в электронный вид».

Опубликованы документы из фонда «Переселенческий отдел Ярославского облисполкома». Это фотокопии различных списков эвакуированных: журналы и книги, тетради регистрации, в которых содержатся фамилия, имя, отчество, год рождения или возраст, место рождения или место постоянного проживания до эвакуации, состав семьи, место временного размещения в эвакуации, данные о реэвакуации.

Опубликованные документы позволяют представить масштаб трагедии, переживаемой нашей страной в годы Великой Отечественной войны. С другой стороны они свидетельствуют о подвиге ярославцев, сделавших все для спасения ленинградцев.

Всего через Ярославскую область за годы войны прошло около миллиона эвакуированных, среди которых около 100 тысяч детей.