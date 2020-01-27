Москва, 28 января, 2020, 01:00 — ИА Регнум. Предложение президента РФ Владимира Путина направить выручку от продажи углеводородов на развитие страны стало долгожданным ответом тем, кто давно требовал, чтобы «народное достояние приносило пользу народу». О том, откуда могут быть взяты дополнительные деньги на развитие и куда их лучше всего направить с точки зрения президента, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Добыча нефти

Предложение Путина касается той части выручки от продажи нефти, которая превышает 40 долларов за баррель марки URALS. До сих пор «сверхнормативная» прибыль шла на пополнение так называемой подушки безопасности, но теперь, когда накопления по всем экспертным оценкам признаны достаточными, эта прибыль будет расходоваться на развитие страны. Но не так, что каждая из отраслей получит по чуть-чуть.

Судя по словам президента, первыми получателями этих денег станут те, кто работают над улучшением инфраструктуры страны. Почему не промышленность, образование или сельское хозяйство напрямую? Все дело в том, что именно инфраструктура может стать тем локомотивом развития, который потащит за собой и промышленность, и транспорт, и решит ту же проблему безработицы на периферии.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Когда нефтянка начнет кормить народ России?».