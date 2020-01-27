Калуга, 27 января, 2020, 15:59 — ИА Регнум. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на улицах городов Калужской области волонтёры раздают прохожим хлебные пайки весом в 125 граммов, которые в дни гитлеровской блокады советского города на Неве составляли суточную норму ленинградцев. Хлеб испечён в соответствии с рецептурой 1941 года: из ржаной муки с добавлением отрубей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калужской области волонтёры раздают блокадные пайки хлеба

Сегодня в регионе проживают более 80 граждан, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда». В школах, колледжах и в вузах в эти дни проходят памятные мероприятия, а также всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Так, в калужской средней школе № 45 в гости к учащимся придут четыре пожилые блокадницы. Ученикам также раздадут брошюры, посвященные героическим страницам Ленинградской блокады. Аналогичные материалы в течение дня волонтёры будут раздавать на улицах калужских городов.

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве жителей, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города на Неве вражескими захватчиками. В рамках акции также предусмотрено посещение ветеранов-блокадников, проживающих в Калужской области, и оказание им необходимой помощи.