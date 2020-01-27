Нижний Новгород, 27 января, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В субботу, 25 января стартовал заключительный этап студенческой олимпиады «Я — профессионал». Задания финала разрабатывали эксперты вузов вместе с успешными специалистами-практиками, поэтому участникам нужно будет продемонстрировать и знание теории, и профессиональные компетенции. Направление олимпиады «Педагогическое образование (дошкольное)» организует НГПУ им. Минина. В подготовке заданий по педагогике принимали участие руководители нижегородских детских садов и руководитель департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Елена Платонова

Елена Александровна, как департамент образования участвовал в подготовке олимпиадных заданий?

Департамент образования через наши образовательные организации является многолетним партнером НГПУ им. Минина: у нас есть совместные проекты практик и стажировок для студентов, сотрудники университета разрабатывают программы повышения квалификации наших педагогов, участвуют в экспертизе нашей деятельности. Мининский университет не первый год является вузом-организатором крупнейшей в стране студенческой олимпиады «Я — профессионал», что подтверждает их авторитет в области педагогики. Мы с большим интересом откликнулись на просьбу принять участие в подготовке заданий для студентов. Мои коллеги — руководители и педагоги детских дошкольных учреждений — обладают огромным профессиональным опытом. Этот опыт оказался действительно востребованным на олимпиаде.

Разрабатывая блок кейсов, мы не придумывали проблемные ситуации, а брали характерные, но достаточно сложные случаи из практики, которые обычно вызывают затруднения у воспитателей. Мы исходили из того, что наши задачи должны быть «жизненными», должны действительно встречаться в деятельности дошкольных учреждений. В то же время они должны проверять логику мышления участников олимпиады.

Работа воспитателя детского сада многогранна. Каким сферам профессиональной деятельности вы уделили наибольшее внимание в заданиях?

Воспитатель регулярно сталкивается с хрестоматийными проблемами: взаимоотношения детей в коллективе, привитие детям ответственности, развитие тех или иных навыков. В последнее время появляются новые вызовы, с которыми студенты тоже учатся работать. Это, например, помощь в адаптации детей, плохо владеющих русским языком, в детском коллективе; консультирование родителей по вопросам воспитания у детей культуры использования электронных гаджетов и так далее. Собирая разнообразные случаи из практики для олимпиадных задач, мы соблюдали баланс между «типичными» и «новыми» проблемами.

Планируете ли Вы развивать контакты с участниками и дипломантами олимпиады?

Мы, безусловно, смотрим на нижегородцев, которые показали высокие результаты и прошли в финал, как на будущую педагогическую элиту; возлагаем на этих ребят определенные надежды. Городской департамент образования готов помогать реализовывать программу стажировок олимпиады «Я — профессионал» и привлекать дипломантов к обсуждению стратегических вопросов развития образования в Нижнем Новгороде.

Если бы Вы стали участвовать в олимпиаде, какое направление Вы бы выбрали?

Если бы олимпиада проводилась в годы моего студенчества… Я обязательно приняла бы участие в интеллектуальных соревнованиях по педагогическим направлениям и по математике. Я уверена, что участие в олимпиадах — это не только объективная оценка твоих знаний, но и возможность научиться чему-то, расширить свои компетенции в процессе подготовки к состязаниям.