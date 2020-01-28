Чебоксары, 28 января, 2020, 10:46 — ИА Регнум. После двух громких федеральных скандалов слухи о скорой отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева, срок полномочий которого заканчивается в этом году, становятся всё явственней. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники уже сообщил, что Игнатьев написал заявление о добровольном сложении полномочий. В пресс-службе администрации главы региона сообщают, что не располагают информацией о возможной отставке Михаила Игнатьева.

Фото Владимира Иванова, cap.ru Инаугурация Михаила Игнатьева 29 августа 2010 года

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Между тем сегодня, 28 января, в полдень Михаил Игнатьев обратится с ежегодным посланием Государственному совету Чувашской Республики. Как сообщает пресс-служба, в основополагающем документе традиционно будут обозначены векторы работы правительства Чувашии, Госсовета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

«Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей, общественных организаций, других институтов гражданского общества», — отмечается в релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, менее чем за неделю глава Чувашии Михаил Игнатьев сумел дважды оказаться в центре скандала. 18 января 2020 года на Дне чувашской и российской печати он заявил, что надо «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». А 23 января в сети стало распространяться видео, как он вручает ключи от пожарной машины сотруднику МЧС, вынуждая того подпрыгивать за ними. Общественность оценил такое поведение как «неадекватное», а глава МЧС ЕвгенийЗиничев оценил данный поступок как недопустимый для руководителя такого ранга. После последнего инцидента комиссия по этике в «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии.

Справка ИА REGNUM

Игнатьев Михаил Васильевич родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии. После окончания Чебоксарского энергетического техникума получал высшее образование в Чувашском сельскохозяйственном институте (1990 г.), затем окончил Чебоксарский филиал Московского университета потребительской кооперации (1997 г.) и прошёл профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы (1998−1999 гг.). Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность начинал с электромонтёра на «Химпроме» в г. Новочебоксарск (1981 г.). После службы в Советской Армии (1981−1983 гг.) работал в родном районе помощником комбайнера, бригадиром, затем стал председателем правления колхоза «Прогресс» (1987 г.), который вскоре трансформировался в АОЗТ под его руководством (1992 г.). В декабре 1996 года был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства Чувашии и проработал в этом качестве до апреля 1999 года, когда его, 37-летнего «перспективного кадра», направили руководить родным Чебоксарским районом. После трёхмесячного исполнения обязанностей в статусе «и.о.» в июле того же года был избран главой самоуправления Чебоксарского района. В январе 2002 года Михаил Игнатьев был назначен на должность министра сельского хозяйства в ранге первого вице-премьера правительства, в мае 2006 года лишился приставки «первый».

В 2009 году включён в список 500 человек кадрового резерва президента России.

28 июля 2010 года на внеочередной сессии Госсовета Чувашии депутаты большинством голосом поддержали кандидатуру Михаила Игнатьева, предложенную президентом России Дмитрием Медведевым для наделения полномочиями президента Чувашии. Из 43 присутствовавших народных избранников 37 проголосовали «за», пятеро — «против», один человек воздержался. 29 августа состоялась инаугурация Михаила Игнатьева.

В 2015 году Михаил Игнатьев («Единая Россия») был избран главой республики на прямых выборах при поддержке 65,54% избирателей. За Олега Николаева проголосовало 14,73%, за Валентина Шурчанова— 12,76%, за депутата Госдумы, «варяга» Константина Субботина (ЛДПР) — 3,35% избирателей. Явка составила 58,65%.

Женат, имеет сына и дочь.

Михаил Игнатьев до 2010 года, до участия в политической жизни в качестве руководителя региона, лишь лишь однажды «засветился» в политпространстве. В 2006 году под давлением первого президента республики Николая Федорова региональное отделение «Аграрной партии», возглавляемое министром сельского хозяйства Чувашии Михаилом Игнатьевым, отказалось участвовать в выборах в Госсовет Чувашии в пользу «Единой России». Сельское население, которое составляет 40% в Чувашии, тогда восприняло это как предательство. Отметим, на выборах в 2002 году в Госсовет Чувашии «Аграрная партия» набрала 7%, столько же голосов было собрано партией в республике на выборах в Госдуму в 2003 году, когда Игнатьев возглавлял региональный список «Аграрной партии» и баллотировался в депутаты Госдумы по федеральному списку.

Награжден медалями «За труды по сельскому хозяйству» (2007 г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1992 г.), золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2005 г.), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2003 г.), нагрудным знаком МЧС России «Почетный знак МЧС России» (2007 г.), орденом Почета (2017 г.), орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2017 г.), поощрен благодарностью президента Российской Федерации (2019 г.).