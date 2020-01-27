Сеул, 27 января, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.

KCB Рестайлинговый Hyundai Santa Fe

Несмотря на защитный чехол, можно рассмотреть ряд особенностей модели. Автопроизводители снабдили машину иными фарами. Их внешний вид немного напоминает форму фар модели Palisade, но они гораздо крупнее и имеют Т-образные светодиодные лампы DRL.

По имеющейся информации, рестайлинговый Hyundai Santa Fe будет построен на абсолютно новой платформе. Это позволит не только изменить внешний вид автомобиля, но и создавать модификации с двигателем внутреннего сгорания, гибридом и плагин-гибридным агрегатом. Вместо стандартного рычага трансмиссии создатели применят технологию shift-by-wire.

Напомним, в 2019 году общий мировой объём продаж Hyundai Motor составил 105,77 трлн вон (около 90,57 млрд долларов). Это на 9,3% больше, чем в предшествующем году. При этом за год операционная прибыль выросла на 52%, до 3,26 трлн вон (около 2,79 млрд долларов).

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