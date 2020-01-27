Оренбург, 27 января, 2020, 12:16 — ИА Регнум. В Оренбурге разразился «культурный» скандал. Поводом стало предварительное обсуждение дизайн-проекта благоустройства площади им. Ленина и предложения об установке в парке «Железнодорожников» им. В.И. Ленина объекта монументального искусства «Похищение Европы» на совещании Градостроительного совета. Автором проекта является заслуженный художник России Леонид Баранов.

Страница администрации Оренбурга в соцсети Эта скульптурная композиция вызвала широкий резонанс из-за возможного соседства с братской могилой красноармейцев

Общественность в соцсети выразила свое мнение по поводу потенциального памятника в парке отдыха. Народ кипел от возмущения и негодования. Депутат горсовета Оренбурга Денис Батурин, отметил, что Оренбург находится «на грани странного решения».

«Судя по опубликованным проектным рисункам, в парке хотят установить достаточно неоднозначную скульптуру — «Похищение Европы». Откровенно странный выбор. Разместить в парке, где находится братская могила красноармейцев-железнодорожников, откровенно пошлую скульптуру», — сказал он.

Также Батурин отметил, что на обсуждение проекта депутатов не позвали, впрочем незваными оказались также челны городской Общественной палаты и журналисты.

По словам Дениса Батурина, на совещании Градостроительного совета обсуждалось, «прикрыть ли на скульптуре нагую грудь и паховую зону у «Европы»». Политик заявил, что против такой скульптуры в общественном парке Оренбурга.

Страница администрации Оренбурга в соцсети Скульптурная композиция, которая может появиться в мемориальном парке

Журналист Дмитрий Урбанович считает, что раскинувшаяся в художественной позе обнаженная Европа и по соседству надмогильный памятник героям гражданской войны, погибшим в боях за Советскую власть, «взаимоуничтожаются». «Естественный вопрос: ну и в чём смысл? В чём необходимость поставить быка с Европой именно туда, и туда — именно быка с Европой? Да найдите вы место творению большого скульптора нашей эпохи, раз уж так хочется добавить городу эротичности, не против чего даже Александр Агафонов (Заслуженный архитектор РФ)! Или вообще некуда пристроить, а очень хочется?», — недоумевает Урбанович.

Главный архитектор Оренбурга Георгий Проскурин назвал скульптурную композицию «Похищение Европы» провокационно смелой.